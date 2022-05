Libreria Le Nuvole e Progetto HAR presentano il nuovo libro di Danilo Di Gangi a Fossano

Difficile trovare un momento della storia recente in cui più che oggi ciascuno di noi senta pienamente l’esigenza di riallacciare un rapporto equilibrato e biunivoco con l’ambiente e con madre terra, consapevole di intraprendere così l'unica strada utile a salvaguardare il pianeta e con esso noi stessi...

A raccontarci un altro modo di vivere questa consapevolezza, venerdì 6 maggio alle ore 21, nel Salone della Parrocchia dello Spirito Santo, in via Della Valle, 9, ospite della Libreria Le Nuvole e dell’Associazione Progetto HAR sarà Danilo Di Gangi, docente e viaggiatore con curriculum di grande interesse che, con prosa piacevolissima, ama legare i propri viaggi in giro per il mondo ad una produzione letteraria mai banale, che ormai da più di un decennio accompagna le sue tante "visite" nelle più disparate aree geografiche, con un occhio sempre attento all'umanità con la quale è venuto via via in contatto.

Dopo aver vissuto l'Asia in molte delle sue infinite accezioni geografiche - e delle sue contraddizioni - Di Gangi ci accompagna con il volume "I nuovi sciamani, i figli dell'arcobaleno", pubblicato nel 2020 per i tipi dell'editore Il Ciliegio, nelle terre andine.

Narra una storia intrecciata e permeata dalle profonde spiritualità peruviana e boliviana, una storia di nascita e rinascita, un viaggio iniziatico grazie al quale due adolescenti andini - Ususin e Chaki - assumeranno il ruolo di prescelti, di "figlia dell'arcobaleno" e di "guardiano dei riti degli antenati" al fine di espandere la luce del bene entrando in intimo contatto con la Natura e con la "Pachamama", la Madre Terra, al fine di aprire il cammino degli esseri umani ad una nuova era di armonia.

In un intreccio di profonda spiritualità, con sullo sfondo la necessità di allontanarsi dalle attualissime contraddizioni latinoamericane - e globali - al fine di dare faticosamente ma consapevolmente una nuova possibilità all'umanità, più piani di narrazione si sovrappongono e si interfacciano grazie alla scrittura pulita e diretta dell'autore.

Come di consueto, il racconto del libro verrà accompagnato dalla proiezione di immagini illustrative ed esplicative, oltre che da una serie di attività sensoriali, che accentuano le profonde suggestioni della narrazione, coinvolgendo il pubblico con lo stimolo contemporaneo di più sensi.

Appuntamento dunque alle 21 di venerdì 6 maggio presso il salone dello Spirito Santo a Fossano.

L’ingresso è libero, con possesso del Green pass base e mascherina FFP2.