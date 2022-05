Alunna del Bonelli sul podio ai mondiali di CHEERLEADING!

La nazionale italiana ha partecipato la scorsa settimana ai campionati mondiali di cheerleading ad Orlando, in Florida (USA); tra gli atleti partecipanti vi era anche una studentessa del Bonelli di Cuneo, Anna Botasso della 5B RIM!

La squadra ha gareggiato contro le nazionali di molti altri Stati, riuscendo a classificarsi tra le prime 10 squadre e successivamente a conquistare il terzo gradino del podio!

Si tratta di un evento storico in questa disciplina per il nostro Paese: per la prima volta la nostra squadra è giunta in finale e si è classificata tra i primi posti della classifica.

“Questo sport è ancora poco conosciuto in Italia” racconta Anna “mentre negli USA raggiunge la fama del tennis o del basket. Nel mese di novembre si sono svolte ad Alba, dove si trova la struttura più attrezzata del nostro Paese, le selezioni per la squadra nazionale che avrebbe partecipato ai campionati mondiali di Orlando. Dopo essere stata selezionata, mi sono impegnata al massimo negli allenamenti e non è stato facile conciliare sport e scuola… ma ce l’ho fatta e sono contentissima!”

Congratulazioni vivissime ad Anna e a tutta la squadra!!!