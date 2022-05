Sul viale degli Angeli, i due vialetti per ciclisti e pedoni diventano color "sterrato"

Asfalto color ocra, per dare l'idea di una strada sterrata. Sono quasi terminati i lavori di pavimentazione dei due viali ciclopedonali ai lati del viale degli Angeli.

La nuova pavimentazione, dal Santuario degli Angeli, ha ormai raggiunto il parco della Resistenza.

Un effetto più naturale e più green per un asse viario ormai chiuso al traffico e diventato pedonale da quasi due anni, fatta eccezione per la fascia mattutina dalle 7.30 alle 9, dal lunedì al venerdì, per smaltire il traffico nelle vie limitrofe, critico nell'orario di apertura delle scuole, dei negozi e uffici in città.

I lavori di riqualificazione della strada più amata dai cuneesi hanno preso il via lo scorso mese di luglio. Un progetto importante, connesso con il polo turistico culturale di Caserma Montezemolo, con il polo ambientale del Viale e del Parco fluviale.



L’intervento, suddiviso in 4 lotti e finanziato con le risorse del Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 – Asse IV Sviluppo Urbano Sostenibile, prevede la riqualificazione e valorizzazione di Viale degli Angeli (Lotto 1), la valorizzazione e cura del patrimonio verde (Lotto 2), la posa di nuovo arredo urbano e la valorizzazione del patrimonio storico e ambientale (Lotto 3) e azioni di moderazione del traffico (Lotto 4, già portato a termine attraverso la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati).



I lavori del Lotto 1 comprendevano il ripristino della pavimentazione dei due vialetti alberati con asfalto colorato, la rifilatura delle corsie pedonali e delle aiuole con posa di nuovi cordoli, con particolare attenzione al miglioramento dell’accessibilità, il miglioramento e potenziamento delle reti di smaltimento acque, con nuove condotte interrate e messa in quota di pozzetti e caditoie, il ripristino della sezione di scorrimento del canale irriguo, la nuova pavimentazione di parte della carreggiata centrale e il miglioramento della sicurezza della curva del Santuario.



Verrà inoltre pavimentato con cubetti in calcestruzzo il tratto di controviale antistante la scuola primaria “Nuto Revelli.



In concomitanza con le opere del Lotto 1, si procederà con una prima fase di sistemazione di alcune fontanelle lungo il viale ed il ripristino di parte dell’arredo urbano esistente (intervento che sarà poi completato con il Lotto 3).