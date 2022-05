“Bravi a scuola e nello Sport” ultimi giorni per partecipare al bando della borsa di studio in memoria di Attilio Bravi

E' arrivata all'ottava edizione la Borsa di Studio “Bravi a scuola e nello Sport” istituito dall'Area 3 Piemonte e Valle d'Aosta del Panathlon International di cui fa parte il Club Maira che opera sul nostro territorio.

Il bando è rivolto ai giovani studenti-atleti che attualmente stiano frequentando l'ultimo anno di scuola superiore e che nel precedente anno scolastico 2020/2021 abbiano conseguito lusinghieri risultati sia in classe che sui campi da gioco.

Per i risultati scolastici occorre aver conseguito una media uguale o superiore a 8 calcolata in base ai voti ottenuti nelle varie materie, compresa la Condotta ed esclusa Religione.

Per quanto riguarda i risultati sportivi, essi devono essere stati conseguiti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 31 agosto 2021 e devono essere stati ottenuti da studenti tesserati per Associazioni sportive che partecipano a gare di rango federale delle Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate del Coni e del CIP. Per partecipare è necessario: essersi classificati tra i primi tre posti o aver partecipato a gare internazionali in rappresentanza dell'Italia, aver partecipato ai Campionati italiani sia assoluti sia di categoria classificandosi almeno entro il decimo posto.

I premi sono in denaro: 800 euro al primo classificato, 600 al secondo, 400 al terzo, 300 al quarto con l'aggiunta di altri sei premi di 150 euro ciascuno.

Quest' anno gli studenti con i requisiti richiesti possono presentare domanda non solo tramite l'Istituzione Scolastica ma anche contattando direttamente il Club Panathlon del territorio di appartenenza, che per Savigliano, Cavallermaggiore, Racconigi e paesi circostanti è il Club Maira, di cui è presidente la dott.ssa Patrizia Notario (cell: 338 707 7605).

Chi ha i requisiti deve affrettarsi perché la documentazione inerente al rendimento scolastico e al curriculum sportivo deve pervenire entro il 15 maggio p.v.

La borsa di studio in oggetto è nata nel 2015 per la volontà dei familiari di Attilio Bravi di ricordare lo sportivo ed il docente che si è sempre speso per stimolare i giovani all'impegno, al fair play, al rispetto delle regole. Attilio Bravi è stato innanzitutto un grande atleta: 8 volte campione italiano assoluto nel salto in lungo (nel 1952 e, ininterrottamente dal 1954 al 1960, anno in cui partecipò alle Olimpiadi di Roma classificandosi al 10° posto). Lusinghiera anche la sua carriera dopo aver smesso di praticare sport: tra altre cose docente di Educazione Fisica, titolare di cattedra presso ISEF Torino, presidente Comitato provinciale CONI di Cuneo e Stella d'Oro del Coni per il suo straordinario contributo al mondo dello Sport.