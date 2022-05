Alla scoperta del fiume e dell'ambiente con il Comitato Pro Parco Fluviale di Fossano

Il Comitato cittadino Pro Parco Fluviale di Fossano nasce a novembre 2020 con la necessità di creare una rete di persone, associazioni e pubblici esercizi favorevoli all'ingresso del Comune di Fossano all'interno dell'Ente di gestione del Parco Fluviale Gesso e Stura, oggi formalmente "Parco Naturale Regionale Gesso e Stura".

Infatti con legge regionale del 2019 una buon fetta di territorio fossanese fu inserita all'interno dei confini del Parco con l'intenzione di includere nei mesi successivi la Città di Fossano nel novero delle amministrazioni comunali formalmente aderenti all'ente.

Il cambio di amministrazione avvenuto con le elezioni comunali del maggio 2019 ritardó tale ingresso e ad oggi Fossano, pur essendo tra i territori comunali all'interno del parco, non ha formalizzato la propria adesione.

Ciò comporta, oltre ad altri aspetti, l'impossibilità per la cittá di partecipare e dunque beneficiare di tutta una serie di prerogative derivanti principalmente dall'accesso alle risorse europee destinate all'ambiente ed erogate agli enti che lo pongono come obiettivo primario, come gli enti parco.

La grande adesione al comitato fece si che a settembre del 2021 si tenne un primo importante evento di sensibilizzazione a Fossano, presso i "bagni Pedro" sulla sponda sinistra del fiume Stura, che vide coinvolte decine di associazioni e la presenza di centinaia di famiglie fossanesi, le quali fruirono di un serie di attività legate al fiume ed al suo ambiente.

In tale circostanza l'amministrazione comunale fu presente con il sindaco Dario Tallone e il vicesindaco Giacomo Pellegrino e diede per certa, fatti salvi alcuni adempimenti formali, l'adesione del Comune all'ente Parco.

La grande Festa, chiamata "ViviAMO il parco" fu seguita da una serie di quattro serate di approfondimento culturale presso la parrocchia dello Spirito Santo, anche esse piuttosto partecipate.

A livello di adesione amministrativa però, ad oggi, dopo più di sei mesi, nulla di ciò che fu annunciato si é avverato.

Per questo, per tenere alta l'attenzione sull'argomento e per provare nuovamente a fare "massa critica" coinvolgendo i fossanesi, il Comitato ha programmato per la primavera e l'estate 2022 una serie di appuntamenti culturali e ambientali.

Si parte domenica 15 maggio la mattina, con la visita al Museo Federico Sacco e alla "foresta fossile" recentemente scoperta lungo il greto del fiume. L'evento é gratuito previa prenotazione.

Gli eventi proseguiranno nei mesi di maggio e giugno.

A fine maggio verrà "recuperata" la passeggiata inizialmente prevista per inizi mese, alla scoperta della fauna acquatica insieme agli esperti CAI, LIPU e Cuneo Birding.