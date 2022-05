Emozioni per il pubblico nel concerto di Umberto Ruboni, domani a Saluzzo

Il giovane pianista Umberto Ruboni si esibirà domenica 8 maggio, alle 17,30, al Monastero della Stella (in piazzetta Trinità 4/a – Saluzzo). Il concerto fa parte della rassegna “I salotti musicali” organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo in collaborazione con l’associazione Toret artist tre sei zero di Torino e l’associazione saluzzese Amici del teatro e della musica Magda Olivero e il conservatorio di Alessandria.

Ruboni torna ad esibirsi nel Cuneese dopo lo straordinario consenso raccolto dai suoi precedenti concerti nell’ambito del tour “I Conservatori in Piemonte”, riproponendo un programma di grande eleganza virtuosistica ed espressiva, con musiche di Mozart, Thalberg e Ravel, richiedenti una tecnica pianistica di eccezionale raffinatezza e abilità.

La critica lo ha definito «un promettente artista, solido, che riesce a emozionarsi e a emozionare il pubblico attraverso una generosa dinamica sonora, ricca di sfumature, che passano da un pianissimo che sembra raggiungerci da lontano, in maniera quasi impercettibile, per arrivare ad un fortissimo teso, ricco di armonici che invade l’ambiente, lo spazio, fino a toccarci il cuore».

Nato a Genova nel 1996, Ruboni inizia precocissimo lo studio del pianoforte, tanto che a 14 anni tiene il primo recital solistico. Prosegue gli studi nei Conservatori di Alessandria e di Milano, dove si diploma nel 2016, a pieni voti con lode e menzione per “il percorso poliedrico svolto e la capacità comunicativa attraverso la musica”.

Nel 2019 consegue il diploma accademico di secondo livello a pieni voti con lode e menzione per “qualità tecniche e interpretative”. Il pianista ha vinto numerosi premi in prestigiosi concorsi nazionali e internazionali ei concerti effettuati come solista, in formazioni da camera o con l’orchestra.

Il programma del concerto prevede: Wolfgang Amadeus Mozart: Nove variazioni su un Minuetto di Duport, K 573 (1789); Sigismund Thalberg: Fantasia sul “Mosè” di Rossini, op. 33 (1832); Maurice Ravel: Gaspard de la nuit (1908).

Ingresso libero. Prenotazioni al seguente

Link:https://www.monasterodellastella.it/prenotazione/salotti-musicali-con-umberto-ruboni/136 o al numero 0175-291445 (Segreteria della Fondazione CrSaluzzo).