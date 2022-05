Stamattina 8 maggio, verso le 8.30, intervento per i vigili del fuoco di Barge, chiamati per un principio di incendio di un impianto elettrico in un'abitazione di Bagnolo Piemonte, in frazione Villar.

I vigili hanno lavorato per un'ora circa. Sono arrivati sul posto con l'APS e il pick up. Nessun ferito.