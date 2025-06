Cuneo, cedimento dell'intonaco da una palazzina all'angolo tra le vie Schiapparelli e Sella: nessun ferito

Cede un pezzetto di intonaco dall'ultimo piano di una palazzina all'incrocio tra via Schiaparelli e via Sella, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo intorno alle 12 di oggi. Nessuna persona è rimasta coinvolta dall'incidente.

I calcinacci del distacco avevano raggiunto il marciapiede sottostante in corrispondenza delle strisce pedonali.



E' stato richiesto l'intervento della Municipale per la viabilità e dei tecnici comunali per il transennamento dell'area interessata dal distacco fino al suo ripristino. La circolazione stradale è stata interrotta per permettere le opportune verifiche delle condizioni del davanzale in questione e delle altre finestre.



I vigili del fuoco dopo aver verificato ed escluso ulteriori pericoli sono rientrati in centrale.