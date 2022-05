A Cuneo presidi a convegno per "ri-disegnare una scuola di qualità"

Mercoledì 11 maggio, nei locali dello Spazio Incontri della Fondazione CRC in via Roma 15 a Cuneo, i dirigenti scolastici si riuniranno per dar vita ad un convegno dal titolo “Ri-disegnare una scuola di qualità” organizzato da ANP – Associazione Nazionale Presidi e CISL scuola Cuneo.

All’ordine del giorno, le tematiche di una categoria, i Presidi, chiamata a svolgere un ruolo di grande responsabilità per offrire alla comunità un servizio di vitale importanza, in primo luogo sul piano educativo e sociale. Il convegno si tiene in un momento particolare, dopo due anni e mezzo di pandemia che hanno messo a dura prova le scuole.

“Intendiamo sostenere – affermano gli organizzatori - la professionalità del Dirigente scolastico, quale investimento sostanziale per lo sviluppo e il benessere della scuola nel suo insieme. Quando parliamo del lavoro di un Preside, oggi, ci riferiamo a una figura di primaria importanza per il sistema scuola, da valorizzare e a cui affidare responsabilità sostenibili. Si tratta di ricalibrare l’attenzione sulla leadership educativa e gestionale”.

Tra i temi trattati nel seminario, il ruolo del Dirigente scolastico oggi e in futuro, le figure di sistema a supporto, il ruolo del Direttore SGA (responsabile della segreteria), degli organi collegiali (Collegio docenti, Consiglio di Istituto, Consigli di classe) e le funzioni degli uffici scolastici territoriali (ex Provveditorati) a supporto delle scuole e dei dirigenti. L’ingresso è riservato alle persone che hanno effettuato la prenotazione.

“Si tratta di un’occasione di confronto e riflessione – concludono gli organizzatori - in un momento cruciale nella vita della scuola italiana”.