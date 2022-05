Peveragno, grande attesa per la quarta edizione di Amicorti: 70 le opere in programmazione

Grande attesa a Peveragno per la quarta edizione di Amicorti Film Festival. In programmazione 70 opere, con proiezioni ed eventi straordinari dedicati al cinema, ai giovani, alla cultura e a tanti temi sociali.



L'evento si terrà al villaggio cinema di Peveragno dal 10 al 18 giugno. I primi nomi annunciati vedono la presenza di Nolan Gerard Funk, Marta Milans, Gisella Marengo, Montea Robinson, Giacomo Battiato, Jimmy Jean Loius e Gabriella Wright.



Il 14 giugno in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, alla Mole Antonelliana, sarà assegnato il Premio Speciale come Miglior Documentario a Ennio, diretto dal Premio Oscar Giuseppe Tornatore.