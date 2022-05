La risposta internazionale ai disastri: a Cuneo un corso con l'Emergency medical team

A Cuneo, al Centro Incontri della Provincia, nel pomeriggio si è svolto un corso dal titolo "International response to disaster: back to the future".

Tra i relatori il dottor Mario Raviolo, direttore dell'Emergency medical team, una struttura unica e capace di intervenire su fronti di disastro. Raviolo è anche direttore della Maxi emergenza della Regione Piemonte.

Presente anche l'assessore alla Sanità Genesio Luigi Icardi, oltre ad altri relatori, che hanno parlato di fronte ad un pubblico internazionale.