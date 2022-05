“Adotta un ragazzo per l’Estate Ragazzi”: l’idea lanciata dall’Unione ex allievi di Don Bosco di Saluzzo

All'Oratorio don Bosco di Saluzzo (www.odbsaluzzo.com) fervono i preparativi per le tante attività che tra un mese, appena terminata la scuola, partiranno.

Il primo appuntamento è l'Estate Ragazzi che tornando alla formula della giornata intera, mattina e pomeriggio, si svilupperà in quattro settimane a partire da lunedì 13 giugno fino a venerdì 8 luglio. Sono in programma laboratori, tornei, giochi, gite e piscina che terranno impegnati centinaia di bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media.

Le iscrizioni sono state aperte all’inizio di maggio, il costo è contenuto, ma non è sempre facile per alcune famiglie saluzzesi, iscrivere i loro bambini.

Ecco allora che scende in campo la solidarietà per incentivare la partecipazione.

"Adotta un ragazzo per l’Estate ragazzi" è il nome della proposta già lanciata lo scorso anno dall’Unione Exallievi salesiani e Amici di Don Bosco nell’annuale riunione all'oratorio e che nel 2021 ha aiutato decine di famiglie in difficoltà nel pagare la retta settimanale.

"L’idea è stata rilanciata anche quest’anno. Abbiamo deciso di promuovere l’adozione di un ragazzo per l’Estate all’Odb - spiega Mike Bianco, presidente dell’Unione - E’ un momento critico soprattutto per le famiglie monoreddito che hanno più figli. Pensiamo che non debbano esserne penalizzati i bambini e i ragazzi. E perciò vogliamo dare loro una mano".

L’appello è già in rete e sui canali social e ha già sensibilizzato molti saluzzesi e aziende del territorio, spiega.

Le famiglie a cui andrà il sostegno verranno individuate dall'organizzazione dell'Odb e dalle suore salesiane che conoscono bene la realtà saluzzese.

Per informazioni sull’iniziativa contattare Mike Bianco telefonando al 348/2284667.