"Frequenze di shopping" a Saluzzo: aperitivi musicali e aperture di negozi

Da stasera venerdì 4 luglio, a Saluzzo, in abbinamento con l'ultima serata degli aperitivi musicali di Freequence e in occasione dell’avvio dei saldi estivi, partono le serate all’insegna dello shopping, con il ritorno di Saluzzo “Shopping Night “giunto alla sua quinta edizione.

Giovedì 10 e giovedì 17 luglio saranno le altre date date in cui torna l’appuntamento serale con negozi aperti, eventi e atmosfera di festa.

L’iniziativa è promossa da Saluzzo Centro Commerciale Naturale, in collaborazione con Fondazione Bertoni e il Comune di Saluzzo, con l’obiettivo di valorizzare il commercio locale e rendere il centro città un luogo di incontro, convivialità e scoperta anche nelle ore serali.

Massimo Rea, presidente del Ccn: «Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione delle attività commerciali alla quinta edizione del “Saluzzo Shopping Night”. Li ringraziamo per l'entusiasmo e la disponibilità. Lo shopping crediamo debba essere inteso, prima di tutto, come un servizio offerto alla comunità: un'opportunità per cittadini e visitatori di vivere il centro città in modo più comodo e piacevole, soprattutto nelle ore serali, quando le temperature diventano più miti. È proprio in questo spirito che continuiamo a lavorare per rendere Saluzzo sempre più attrattiva e accogliente»

Gianpiero Bravo assessore con delega allo sviluppo e alle attività economiche: "Il “Saluzzo Shopping Night” è ormai un appuntamento atteso che arricchisce l’estate saluzzese. La prima serata, venerdì 4 luglio, coincide con l’ultimo appuntamento della rassegna musicale Freequence: sarà un’occasione speciale in cui shopping e musica si fonderanno per animare la città con energia e vivacità. Come amministrazione comunale sosteniamo questa iniziativa che valorizza il commercio locale e ringraziamo tutti i commercianti per l’impegno e la collaborazione: il loro entusiasmo è la vera forza di questo progetto".