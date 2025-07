“Gli uomini pesce” arriva in Val Varaita: a Frassino la centesima presentazione del libro di Wu Ming 1

Sabato 12 luglio Wu Ming 1 sbarca in Valle Varaita per la centesima tappa del tour dedicato al suo ultimo libro Gli uomini pesce. L’appuntamento è fissato alle 17,30 a Frassino, in via Vecchia, per un pomeriggio tra letteratura, arte e convivialità.

L’incontro vedrà l’accoglienza di Semenço, giovane artista legato alla valle. A seguire, la presentazione del libro con l’autore e, per concludere, un aperitivo a cura della locanda I Chimi.

Wu Ming 1 è uno dei membri dello storico collettivo di scrittori nato a Bologna nei primi anni Duemila, noto per romanzi che hanno lasciato il segno come Q, 54, Manituana e Altai. Dopo anni dedicati alla narrativa storica, il gruppo ha scelto di esplorare nuove strade, mescolando la ricostruzione del passato con elementi visionari, mitologici e persino psichedelici.

Come raccontano sul loro blog Giap, cercano “un perturbante equilibrio tra la storia e il fantastico. Dimensione che comprende il visionario, l’onirico, lo psichedelico, il mitologico, il soprannaturale…”, spingendosi oltre i confini del romanzo tradizionale. Alcuni libri nascono dalla scrittura a più mani, altri sono percorsi individuali che restano però parte di un progetto creativo condiviso.

Gli uomini pesce, uscito per Einaudi nell’ottobre 2024, è l’ultima fatica in solitaria di Wu Ming 1. Il romanzo si apre con la morte di Ilario, partigiano e artista ferrarese, che spinge la nipote Antonia a intraprendere un’indagine intima e politica nel cuore del Delta del Po.

Ambientato durante la torrida estate del 2022, il libro intreccia memorie familiari e ombre della storia nazionale, mettendo a nudo le crepe di un modello di sviluppo figlio del dopoguerra. Il “Grande Fiume” non è solo sfondo, ma presenza viva e simbolica, che accompagna i personaggi nei loro traumi, nei sogni e nei ricordi.

Una saga potente, dove la Storia entra nelle vene dei protagonisti e si fonde con i sentimenti più profondi. Così lo descrive anche la nota editoriale: “un romanzo maestoso, innervato nei loro amori, nelle loro avventure, negli incubi peggiori e nei sogni più belli”.

Il fiume, protagonista silenzioso ma centrale del romanzo, diventa il filo conduttore tra territori solo in apparenza distanti: dalle Alpi cuneesi, dove nasce, fino al Polesine, dove si getta in mare. Due estremi orograficamente lontani, ma uniti da storie parallele e dinamiche socio-ambientali affini. Un ponte d'acqua tra memorie e presente che offrirà lo spunto per un dibattito ricco e coinvolgente dopo la presentazione.

L’evento, gratuito, è promosso dal Collettivo di Valle e dalla Biblioteca di Frassino all’interno del Fraise Fest, la rassegna culturale che da quattro anni accende l’estate frassinese con storie, musica e incontri.