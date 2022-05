Argentera, un’unica lista in campo con la sindaca uscente Monica Ciaburro

Un’unica lista in campo per il rinnovo dell’amministrazione comunale nel piccolo centro di Argentera, in Valle Stura, 76 abitanti. La sindaca uscente, l’onorevole di Fratelli d’Italia, Monica Ciaburro, ha visto premiato l’appello alla responsabilità e alla coesione da lei avanzato nelle scorse settimane . Un invito alla sintesi dal quale è nata la compagne che, sotto le insegne della lista "Oggi e Domani per Argentera", si presenterà al cospetto del paese nella tornata elettorale del prossimo 12 giugno. Ecco chi ne fa parte.





Lista "Oggi e Domani per Argentera"



Candidato a sindaco

Monica Ciaburro (14/4/1970)



Arnuzzo Renato (Castelletto d’Orba, Al; 24/4/1942);

Fossati Gianfranco (Vinadio, 21/11/1964);

Ghirardi Monica (Torino, 11/8/1967);

Giavelli Chiara Giulia (Cuneo, 11/8/1975);

Giavelli Giuseppe (Cuneo, 2/9/1970);

Gonella Lorenzo (Savigliano; 14/11/1950);

Isnardi Roberto (Bra, 4/8/1966);

Javelli Edoardo (Argentera, 16/2/1986);

Tassara Elisa (Genova, 16/2/1986);

Vaiani Marco (La Spezia, 27/8/1964).