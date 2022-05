Auto contro guardrail lungo l'autostrada A6 allo svincolo di Marene

Incidente questa mattina, domenica 15 maggio, lungo l'autostrada A6. L'incidente è avvenuto all'uscita dello svincolo di Marene lungo la strada che porta a Cherasco.

Un'auto è finita autonomamente contro il guardrail della Torino-Savona. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 9. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì con i volontari di Fossano per la messa in sicurezza del veicolo. In loco per i primi soccorsi l'equipe medico sanitario del 118 e la polizia autostradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Non si conoscono al momento quante persone sono rimaste ferite nel sinistro e quali siano le loro condizioni.