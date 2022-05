Doppia inaugurazione a Mondovì per Fratelli d'Italia con il capogruppo Lollobrigida [FOTO E VIDEO]

Giornata in Granda per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida che, dopo essere stato a Savigliano (LEGGI QUI), ha raggiunto Mondovì per una doppia inaugurazione alle sedi di FdI a Breo, nel cuore pulsante della città.

Prima il taglio del nastro in via Sant'Agostino 5 (sede elettorale) e poi quello nella sede dedicata all'ascolto dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni, in piazza Santa Maria Maggiore.

Una giornata importante per mostrare l'appoggio e la vicinanza al candidato sindaco del centro destra monregalese, Enrico Rosso. "Partiamo dal centro storico, cuore pulsante della città, che è al centro del nostro programma per il rilancio di Mondovì." - ha detto Rosso - "Molto importante il collegamento che abbiamo con le istituzioni romane, un dialogo e un rapporto diretto che non si vede da tempo e che è fondamentale per rilanciare la città".

A fare gli onori di casa il capogruppo di FdI, Paolo Bongioanni, che ha sottolineato: "Tre fattori oggi rendono Mondovì fanalino di coda delle sette sorelle: desertificazione, reddito pro capite più basso e perdita del valore immobiliare, divenuto preoccupante perché è all'ultimo posto nella classifica tra le comunità in Granda sopra i 10mila abitanti". Bongioanni ha poi invitato Paolo Manera, imprenditore monregalese, a intervenire in nome dei lavoratori, per fare il punto sulla situazione attuale. Un momento di confronto importante in quanto, come ha dichiarato Bongioanni: "Domani la maggioranza di centro destra approverà la legge di riforma dell'urbanistica, attesa da 20 anni, PDL125, che consentirà di rimettere in movimento il volano dell'edilizia e degli artigiani della piccola media impresa e di tutto il mondo dei professionisti, con ricadute importanti a livello occupazionale e sul territorio cuneese. Invito pertanto tutti di tutte le liste a dare il meglio di sé per dare dignità e sorriso alla città del Belvedere affinché possa tornare il dolce Mondovì ridente descritto da Carducci". All'evento erano presenti lo stato maggiore del partito provinciale e regionale, con i segretari regionale, Fabrizio Comba e quello provinciale William Casoni, Rocco Pulitanò responsabile degli Enti locali. Con loro l’assessore regionale Maurizio Marrone, deputata Monica Ciaburro e il Senatore Gaetano Nastri di Novara. "Nelle nostre comunità locali troviamo energie che vanno liberate, - ha dichiarato Lollobrigida - gli italiani hanno bisogno di uno Stato a loro vicino, che non li opprima, ma che li aiuti e li sostenga. Fratelli d’Italia è cresciuta e continua a crescere rimanendo coerente tra le enunciazioni e la pratica. Siamo stati gli unici ad aver tenuto alta la bandiera italiana e difeso con tenacia in ogni ambito gli interessi del nostro Paese".