Visita Alpini del Gruppo “Saluzzo” al Memoriale

Una rappresentativa di Alpini del Gruppo ANA “Saluzzo”, non essendosi potuta recare a Rimini per l’Adunata Nazionale, ha dedicato una giornata alla visita del Memoriale della divisione Alpina “Cuneense”, situata presso la vecchia stazione ferroviaria di Cuneo Gesso, per ricordare la partenza, avvenuta ottant’anni or sono, delle tradotte indirizzate verso la Russia.

Tra i presenti vi era il Capo Gruppo, nonché figlio del Capitano Mina di Saluzzo, reduce dalla Russia e successivamente internato nei campi di concentramento tedeschi.

La visita è iniziata con il tradizionale alza bandiera, accompagnato dall’inno degli italiani e dall’onore ai Caduti davanti al monumento commemorativo, ai quali è seguita la consueta ed interessante visita alle sale storiche, accompagnata dagli Alpini volontari.