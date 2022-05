Steve Giusti candidato sindaco per Bastia Mondovì

Steve Giusti sarà in corsa come candidato sindaco per il comune di Bastia Mondovì alle amministrative del prossimo 12 giugno con la lista "Per Bastia Mondovì Giusti Sindaco l'Alternativa".

Sono 9 i candidati consiglieri che sostengono la corsa al municipio del candidato sindaco di Bastia Mondovì, Steve Giusti