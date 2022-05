Gli impianti dentali: non esiste un’unica soluzione, ma la miglior soluzione per ciascun paziente

A raccontarci come Meto-d opera circa la riabilitazione fissa su impianti è Veronica, l’infaticabile responsabile del Centro Odontoiatrico, sempre disponibile e che, in un clima friendly ed accogliente, fa in modo che ciascuno sia soddisfatto nelle proprie attese.

«Gli impianti sono una alternativa terapeutica, non l'unica o la migliore soluzione per ogni caso, perché in medicina occorre sempre valutare ogni singolo paziente in modo individuale, tenendo conto di tutte le sue esigenze. Talvolta, sfortunatamente, i nostri denti naturali non sono più mantenibili ed occorre allora sostituirli per ripristinare la piena funzionalità della masticazione ed evitare lo spostamento degli altri denti e i danni che possano seguirne.

Si può pensare all' impianto dentale osteointegrato, a carico immediato o a carico differito: è una soluzione che garantisce un eccellente tasso di successo e risultati duraturi, naturalmente nei casi in cui vi sia l'indicazione a questo tipo di alternativa terapeutica. Occorre infatti valutare preventivamente la quantità e la qualità dell'osso residuo e, nel caso non sia sufficiente, si può pensare di aumentare l'osso attraverso degli innesti, per aumentare il risultato estetico e di durata degli impianti osteointegrati.

Per raggiungere risultati estetici funzionali soddisfacenti occorre formulare un piano di trattamento che prevede le seguenti tappe: anamnesi, esame obiettivo intra-orale ed extra-orale, esame radiografico, studio dei modelli. Queste fasi permettono la scelta del dispositivo protesico più idoneo. Gli esami radiografici più usati per la valutazione della quantità e della qualità ossea sono l'Ortopantomografia e la TAC, che è possibile effettuare direttamente nello studio medico Meto-d.

La riabilitazione protesica su pazienti senza più elementi dentali può andare dai 4 agli 8 impianti. La valutazione del numero ottimale per ciascun caso andrà studiata dall’équipe medica odontoiatrica.

Non deve essere mai sottovalutata la perdita anche di un solo dente, sia pure laterale, perché ciò può portare allo spostamento di tutti gli altri elementi. L’intervento dovrà quindi essere il più tempestivo possibile, per evitare il peggioramento della situazione complessiva.

Inoltre, Meto-d considera sempre lo stato di salute del paziente perché, in casi di alcune patologie, è sconsigliato procedere con interventi chirurgici anche alla bocca, che metterebbero in serio rischio la sua salute. In questi casi si ricorrerà ad una soluzione mobile protesica parziale o totale, con attenzione sia all’aspetto estetico che funzionale».

Tutto ciò non è sporadico, non riguarda solo alcuni casi, ma si tratta di un vero e proprio Metodo, realizzato dal fondatore e messo in mano a professionisti altamente qualificati che possiedono quell’abilità del saper mettere sempre al centro il paziente, con attenzione, dedizione, passione. Che si tratti pur di piccolo problema dentale, viene affrontato sempre con “Metodo”.

Un modello vincente, messo in mano ad uno staff di medici, composto da specialisti ciascuno in un particolare ambito, che lavora in perfetta sinergia e sintonia, con il beneficio di risolvere in modo brillante qualsiasi tipo di problematica dentale. La capacità di un’attenta riflessione del caso, unita alla competenza, arriva a regalare “sorrisi” sempre pieni di soddisfazione.

In aggiunta, poter contare sempre su un dottore disponibile ogni giorno, ha il vantaggio della tempestività nelle emergenze, così come l’orario continuato dalle 9 alle 19, anche nella giornata del sabato.

La location è adatta anche a ricevere persone con disabilità in quanto lo studio non presenta alcuna barriera architettonica, estendendosi tutta al piano terra.

Non per ultimo, con un tariffario competitivo e con la possibilità di adeguati pagamenti rateali.

