Il Raduno Bersaglieri accompagna l’arrivo in città della "corsa rosa"

Domani, venerdì 20 maggio, entra nel vivo il 69° Raduno Nazionale Bersaglieri Cuneo 2022.

Alle ore 8,30, presso il Monumento al Bersagliere (ex Eliporto) si terrà la cerimonia dell’Alza Bandiera, mentre alle 9 presso il Monumento ai Caduti di Cuneo nei Giardini Fresia si porgeranno gli onori ai Caduti delle due guerre mondiali. Alle ore 10, il Comune di Cuneo ospiterà la presentazione del Medagliere Nazionale e della Bandiera di Guerra del 11° Reggimento Bersaglieri.

Per l'arrivo della 13ª tappa del Giro d'Italia 2002, tra le ore 14 e le ore 15.30, una fanfara in bicicletta transiterà sull’ultimo chilometro della tappa per poi fare una sortita nel villaggio del giro.

I campioni saranno poi accolti dalla fanfara dei fanti piumati e il vincitore della tappa sarà insignito del cappello da bersagliere. Alle ore 21, presso l’ex Foro Boario, andrà in scena il concerto “Penne e Piume in musica”, in cui le fanfare di bersaglieri e alpini di esibiranno collegialmente a dimostrazione del gemellaggio dei due corpi.