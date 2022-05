Matteo Gagliasso (Lega): "Così Savigliano diventa sempre più la città del sapere e della conoscenza”

Savigliano continua a investire sulla sua vocazione universitaria: entro la fine del 2025 lo storico palazzo Danna d’Usseglio e l’adiacente convento di Santa Monica verranno recuperati e riconvertiti in una residenza universitaria da 60 posti-letto.



L’intervento avrà un costo complessivo di 8,85 milioni di euro e rientra nel piano da 88 milioni di euro elaborato dell’Edisu insieme con la Regione, il Ministero e gli atenei piemontesi per offrire più di mille nuovi posti-letto agli universitari che studiano in Piemonte.



“Entriamo nel vivo di un progetto che ho seguito personalmente durante tutto il suo iter - commenta il leghista di Savigliano Matteo Gagliasso -, fin dal passaggio in Commissione Cultura che ha permesso di sbloccare le risorse regionali necessarie per compartecipare al recupero del palazzo Danna d’Usseglio e del convento di Santa Monica. Il piano annunciato dall’Edisu ha certamente due grandi meriti per la nostra comunità. Il primo è di restituire a Savigliano due gioielli architettonici da troppo tempo dimenticati. E il secondo è di rendere la nostra città sempre più attrattiva e dinamica come centro di cultura e di conoscenza. Qui hanno sede i corsi di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, di Scienze dell’Educazione, di Educazione Primaria e di Tecniche Erboristiche. Percorsi didattici riconosciuti e apprezzati anche fuori dai confini della nostra regione e che ora potranno essere frequentati da ragazzi capaci e meritevoli che troveranno casa in un complesso storico ma ristrutturato secondo i più avanzati standard di efficientamento energetico”.