Al cinema Monviso di Cuneo con i soci dell’Unitre Cuneo i parlerà di alluvioni e trasformazioni geologiche

La conferenza programmata dall’Università delle Tre Età di Cuneo per lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 15,30 al Cinema Monviso avrà come argomento “Il diluvio dalla Bibbia ai giorni nostri”.

L’argomento, trattato da Stefano Fenoglio, si può sintetizzare così: “Ed ecco io vi manderò il diluvio” - come le alluvioni hanno plasmato l’umanità.

“Non basterebbe lo spazio di questo risvolto per elencare le popolazioni antiche che, in termini diversi ma comparabili, condividono la tradizione del Grande Diluvio.

Oltre alla tradizione biblica, ritroviamo racconti simili dalla Cina al Perù, dall’India alla Mesopotamia, dal Nord America al Mediterraneo.

Ecco, si chiede Stefano Fenoglio, tra i più importanti esperti di ecosistemi fluviali in Italia, «com’è possibile che popoli tanto diversi e lontani tra loro abbiano sviluppato lo stesso racconto mitologico? O per meglio dire, cosa si nasconde realmente dietro al mito del Diluvio?». Parte da questa domanda un viaggio a ritroso nel tempo e tra le civiltà che hanno abitato il pianeta, per scovare, tra i racconti mitici e le leggende, la matrice naturale dell’«universalità del diluvio universale».

In una indagine avvincente e informata, infarcita di aneddoti e abitata da una sana ironia, Fenoglio ci offre un’interpretazione convincente: «È più divertente ed emozionante cercare tra divinità irose, cataclismi di origine extraterrestre e civiltà perdute la risposta a questa questione piuttosto che vederla in tutta la sua ovvietà: l’uomo è una specie fluviale».

Le alluvioni, quindi, sono un fattore esistenziale della nostra esperienza, da quando abbiamo smesso di essere nomadi cacciatori trasformandoci in agricoltori stanziali, bisognosi quindi di acqua, e di un fiume a portata di casa e campi. Una volta stabilito questo, però, non possiamo non chiedere all’esperto come comportarci di fronte alla furia delle acque, soprattutto oggi che i fenomeni atmosferici catastrofici, un tempo eccezionali, sono aumentati per frequenza e intensità.

E qui Fenoglio, con la cura del grande divulgatore, ci porta un elenco di soluzioni possibili per far fronte alle calamità legate ai fiumi, per ridurne i danni materiali, per evitare che possano, come troppo spesso accade, mettere in ginocchio le nostre città e le nostre economie. Con un messaggio chiaro e di convinta speranza: si può fare, basta volerlo e agire subito. Insieme.”

Giovedì 12 febbraio, sempre ore 15,30 al Cinema Monviso, Enrico Collo parlerà di “Geologia della Terra, un pianeta in continua trasformazione”. Esperienze di viaggio con gli occhi di un geologo.