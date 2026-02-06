PoEM a Rodello: teatro vivo tra prove aperte e comunità

Dal 21 al 27 febbraio 2026 la compagnia teatrale PoEM | Potenziali Evocati Multimediali sarà in residenza artistica a Rodello, portando la propria ricerca performativa nei luoghi del progetto Resté. La residenza del collettivo inaugura così il nuovo anno di attività e apre alla comunità la possibilità di entrare in contatto diretto con i processi creativi che daranno forma ai prossimi spettacoli teatrali della compagnia.

Fondata nel dicembre 2021, PoEM nasce dall’incontro tra giovani diplomati della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino e la guida del regista Gabriele Vacis in collaborazione con Roberto Tarasco. La compagnia promuove un’idea di teatro aperto, relazionale e inclusivo, in cui arte, pedagogia e cura diventano strumenti centrali della pratica scenica. Il teatro è inteso non solo come spettacolo, ma come spazio di relazione, ascolto e partecipazione sociale.

La residenza a Rodello rappresenta un’occasione significativa per il territorio: per una settimana gli artisti vivranno e lavoreranno sul posto, aprendo alcune fasi del lavoro al pubblico. La comunità avrà l’opportunità di osservare e partecipare al “dietro le quinte” della creazione teatrale, conoscere gli interpreti e avvicinarsi ai linguaggi, alle tecniche e alle dinamiche che guidano la nascita di uno spettacolo.



Durante la residenza a Rodello, PoEM apre alcune fasi del proprio lavoro al pubblico, offrendo occasioni uniche per osservare e vivere da vicino il processo creativo del teatro, con ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Si comincia sabato 21 febbraio 2026, alle ore 21.00 con la Meditazione sul Vangelo della Prosperità di Gabriele Vacis. Un’esperienza intima e suggestiva che trasforma il teatro in uno spazio di ascolto, presenza e riflessione, al Teatro della Chiesa dell’Annunziata di Rodello.

Proseguendo con, giovedì 26 febbraio alle ore 17.00 con la prova aperta del collettivo PoEM presso il Salone della Residenza Rodello. Un’occasione rara per osservare gli attori al lavoro, scoprire le dinamiche, le intuizioni e le sperimentazioni che precedono la nascita di uno spettacolo.

Infine, venerdì 27 febbraio alle ore 10.30, presso la Palestra Comunale di Rodello continuano le prove a porte aperte dedicate ai giovani e alle scuole. Un momento pensato per avvicinare gli studenti ai linguaggi e alle pratiche del teatro, permettendo loro di capire da vicino come prende forma un lavoro scenico.

In tutti questi incontri, il pubblico è invitato a osservare, partecipare e lasciarsi sorprendere dal dialogo tra arte e comunità.

La residenza di PoEM a Rodello è il primo di una serie di appuntamenti che accompagneranno il progetto Resté nel corso dell’anno, intrecciando ricerca artistica, formazione e partecipazione. Un percorso che mira a far dialogare il teatro con i luoghi e le persone, rendendo la cultura un’esperienza condivisa e accessibile.











