EXPA 2026 si accende di stelle: il cielo di Galileo a Castelmagno

La rassegna culturale EXPA - Esperienze X Persone Appassionate 2026 partirà da Castelmagno, il comune più alto della Valle con un appuntamento dedicato al cielo buio della Valle Grana e alla figura di Galileo Galilei, in occasione del giorno della sua data di nascita.

L’appuntamento è domenica 15 febbraio dalle ore 18 al Rifugio Maraman (Via Colle del Mulo 2, Castelmagno). I partecipanti potranno osservare il cielo guidati da Alberto Cora, dell'istituto Nazionale di Astrofisica e membro dell’International Astronomical Union, Ronald Drimmel dell'istituto Nazionale di Astrofisica e DarkSky International e dagli Astrofili Bisalta.

A seguire cena presso il Rifugio Maraman con menù convenzionato. Dopo cena sarà l’occasione per scoprire di più sulla volta celeste e su com’era il cielo nel XVII secolo, ai tempi di Galileo. A partire dalle 21, infatti, Ronald Drimmel “Il cielo di Galileo nel giorno del suo compleanno quando l’inquinamento luminoso non c’era”, a seguire l’intervento di Sonia Maria Coccia “Il cielo dei giorni nostri (focus su detriti spaziali)” e per chiudere ”Il cielo di Galileo con proiezione del cielo com’era e l’oroscopo di Galileo” a cura di Alberto Cora.

La Valle Grana infatti, è stata riconosciuta dall’Heritage Unesco come sito di interesse per la valenza ambientale e dal punto di vista astronomico e il suo cielo risulta essere uno dei più bui di tutta Italia.

Come ogni anno l’appuntamento apre la rassegna culturale EXPA, curata dall’Ecomuseo Terra del Castelmagno ed è inserita all’interno di M'illumino di meno, iniziativa promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di RAI-RADIO2 e la Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibile.

L’osservazione delle stelle è gratuita, promossa dalla rassegna EXPA – Esperienze X Persone Appassionate. Gli appuntamenti spalmati nell’anno da febbraio a novembre includono laboratori, conferenze, mostre, escursioni guidate con degustazioni riguardanti le diverse peculiarità gastronomiche e naturalistiche che si possono incontrare sul territorio della valle, abbinati spesso a concerti di musica e momenti di festa; il calendario completo è in fase di definizione e presto sarà disponibile.

La rassegna è sostenuta dall’Unione Montana Valle Grana, Terres Monviso, Monviso Biosphere e Rete Ecomusei Piemonte, realizzata grazie al contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Banca di Caraglio e Generali Assicurazioni.

Per saperne di più: https://www.terradelcastelmagno.it/expa-esperienze-per-persone-appassionate/ Info e prenotazioni al +39 3294286890 o a expa.terradelcastelmagno@gmail.com o Eventbrite .

La cena al rifugio ha un costo di € 25 (antipasti, polenta mista o gnocchi al Castelmagno, dolce acqua e caffè) e di € 12 per i bambini sotto i 10 anni.



