Il 27 febbraio, alle 17, inaugura “Mondolè10”: a Cuneo arriva un nuovo spazio dedicato alla comunità educante

Un nuovo spazio dedicato all’incontro, all’educazione e alla formazione. Un laboratorio permanente dove incontrarsi e progettare insieme un futuro migliore. Da un’idea della famiglia Longo - anima de La Lucerna Educational, realtà cuneese storicamente impegnata nel mondo dell’educazione, della didattica innovativa e degli ambienti di apprendimento - nasce a Cuneo “Mondolè10”, un luogo aperto dove favorire l’incontro della comunità educante. Lo spazio, che prende il nome dall’indirizzo in cui si trova, sarà gestito dalla “Fondazione Mondolè 10 Ets” appena costituita e presieduta da Cinzia Longo (nella foto sotto).

“Mondolè10” sarà inaugurato venerdì 27 febbraio alle 17 con un momento di approfondimento sullo sviluppo educativo territoriale con numerosi ospiti, aperto al pubblico interessato. L’avvio ufficiale del nuovo progetto, che rivaluta un ex spazio commerciale dell’azienda La Lucerna, avverrà così a 55 anni esatti di distanza dal quel 27 febbraio 1971 quando Giorgio ed Emilia Longo, nonni di Cinzia, diedero vita al progetto CE.D.I.S. (Centro Documentazione Informazione Sociale) con una struttura all’avanguardia per quei tempi, dotata di una sala conferenze, un laboratorio linguistico e un’esposizione permanente di sussidi didattici e audiovisivi. Così, oggi come allora, la famiglia Longo diventa promotrice di un centro culturale, un laboratorio aperto a insegnanti e scuole, un modo per contribuire allo sviluppo educativo della comunità di appartenenza. L’attività di “Mondolè10” si concretizzerà, inoltre, dando vita a spazi di coprogettazione con Comuni, assessori, tecnici territoriali oltre a workshop e attività di team building per aziende sensibili all’educazione e scambio di buone pratiche tra enti, cooperative e scuole. I locali, funzionali a incontri e conferenze, saranno a disposizione anche per attività ed eventi promossi da realtà affini e aperti a esperienze educative legate al gioco, alla sperimentazione, alla multidisciplinarietà.

La prima iniziativa sarà la Coppa delle Scuole, un progetto educativo e formativo rivolto ai docenti e ai dirigenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città e della provincia di Cuneo. L’iniziativa, completamente gratuita, nasce all’interno di “Mondolè10”, e propone un percorso strutturato di formazione, sperimentazione e gioco, capace di unire aggiornamento professionale, innovazione didattica e costruzione di relazioni tra scuole, in un contesto conviviale e partecipativo. “La scuola non è solo un luogo di passaggio, ma una comunità viva, fatta di persone che apprendono, sperimentano e crescono insieme – commenta Cinzia Longo, presidente della Fondazione Mondolè 10 Ets -. La Coppa delle Scuole nasce per valorizzare il ruolo dei docenti, offrendo loro uno spazio in cui confrontarsi, mettersi in gioco, scoprire nuovi strumenti e metodologie, e rafforzare il senso di appartenenza a una rete territoriale condivisa”.

La Coppa delle Scuole è rivolta a docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, oltre ai dirigenti scolastici della città di Cuneo e della provincia. Il progetto si articola in un percorso a tappe, strutturato come un gioco a premi con cinque incontri totali, alcuni in presenza e altri online, a partire dal 5 marzo 2026. Ogni tappa è dedicata a una tematica chiave del mondo scolastico, integrando formazione, sperimentazione pratica, gioco e confronto. Ogni appuntamento prevede una fase finale di competizione, utile ad accumulare punti e costruire una classifica. La scuola e i docenti che avranno totalizzato il punteggio più alto accederanno a una serie di premi messi a disposizione da La Lucerna Srl, partner del progetto insieme a Discentis, community specializzata in percorsi educativi e didattica.

Per informazioni e iscrizioni https://mondole10.it.