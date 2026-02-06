"Just the Woman I am", il gruppo ASL CN1 consegna 1.150 euro al Comune di Savigliano

1150 Euro è la cifra raccolta e consegnata al Comune di Savigliano per la manifestazione Just The Woman I Am, a cura del gruppo ASLCN1 organizzato attraverso il CRASL (l’associazione nata 4 mesi fa per sostenere il benessere organizzativo e il senso di appartenenza dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria).

Le iscrizioni alla manifestazione consentiranno di destinare il ricavato (sottratto dei costi che il Comune e gli Organizzatori torinesi dovranno sostenere per la gestione dell’evento) alla ricerca contro il cancro: il gruppo dell’ASLCN1 insieme al CRASL ha visto l’adesione di 57 fra dipendenti, soci e simpatizzanti che parteciperanno insieme alla camminata dell’8 marzo, con la maglietta che riporterà, oltre al logo della manifestazione, anche i riferimenti all’ASLCN1 e al CRASL, quale testimonianza dell’impegno per combattere i tumori attraverso la ricerca finalizzata, la prevenzione e le terapie.

E’ il secondo anno che si forma un nutrito gruppo di aderenti, ma quest’anno il risultato è particolarmente notevole e la Presidente del CRAL Pinuccia Carena insieme alla collega Cristiana Bernardi esprimono la loro soddisfazione per il positivo risultato raggiunto, che rileva la sensibilizzazione sia dei dipendenti sia della società civile al tema: in particolare si segnala il particolare impegno nel coinvolgimento alla partecipazione portata avanti dal Direttore del Dipartimento di Chirurgia Dott. Luca Petruzzelli e dalla Direttrice della S.C. Pediatria e Neonatologia Dott.ssa Maria Eleonora Basso. L’attività quotidiana di medici e personale sanitario (tra cui si segnalano numerosi pediatri, chirurghi, oncologi, psicologi, coordinatori infermieristici, infermieri) nella lotta contro il cancro sarà testimoniata anche con interventi particolari nel corso della manifestazione, che sarà quindi anche un’occasione di coinvolgimento dell’ASLCN1 nella città.