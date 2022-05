Savigliano in lutto per la scomparsa di Gioacchino Alasia, amante della musica, del teatro e dei viaggi

Nella tarda serata di ieri è mancato il mio amico Gioacchino Alasia. Per anni abbiamo suonato insieme a Savigliano nel gruppo di "Via del Follone" (nella foto secondo da sinistra) insieme a Paolo Eandi, Lella Cardone, Claudio Mina e, a volte, Marco Borge.

Insieme a mia moglie Cristina abbiamo vissuto anni incredibili fatti di musica (Radio Nuova Informazione) di impegno sociale (Festa di Primavera e marcia delle Cipolle), di letture, di teatro...di molte utopie.

Poi lui, dalla fabbrica, è salito su un piroscafo e ha attraversato l'oceano per l'America diventando, negli anni, maestro Shiatsu e chef macrobiotico di fama nazionale e internazionale.

Un animo sensibile che ho poi rivisto e sentito, seppur raramente, quando si era infine trasferito in Toscana. Mi dedicò un ricordo in uno dei suoi tanti libri. Una figlia, Gloria, coetanea di mio figlio Andrea. Con lui se ne va una parte importante della mia gioventù e del nostro comune impegno artistico e sociale tra Murello e Savigliano, entrambi poi in giro per il mondo. Riposa in pace amico mio...

Fulvio D'Alessandro