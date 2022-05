Creare stampe personalizzate in HD? Semplice, con StampaeStampe.it

Quella di StampaeStampe.it è una proposta concepita per permettere ai clienti italiani ed europei di realizzare stampe in HD in pochissimi passaggi. Dagli striscioni personalizzati alle brochure, ogni prodotto assicura un’ottima qualità di stampa e il team di esperti dell’azienda garantisce un’assistenza in tempo reale. Sconti competitivi e pagamenti completamente sicuri vanno ad impreziosire ulteriormente l’offerta.

Il catalogo digitale dello store annovera centinaia di articoli, dai supporti di piccolo formato come brochure, dépliant, volantini, etichette per vino o biglietti da visita a quelli di grandi dimensioni, ad esempio forex, carta da parati, espositori per fiere, plexiglass e manifesti. Per ognuno di questi prodotti, inoltre, è possibile richiedere un preventivo in tempo reale.

Macchinari di assoluto prestigio e tecnologie all’avanguardia si coniugano con una squadra di professionisti, sempre pronti a fornire consigli preziosi e ad aiutare a sviluppare qualsiasi tipo di iniziativa pubblicitaria. L’assistenza è raggiungibile via e-mail, chat online, numero di telefono o social network.

A garantire l’affidabilità di StampaeStampe.it e l’elevata qualità dei prodotti ci pensano le oltre 4.100 recensioni verificate da Feedaty, che vantano l’ottimo punteggio medio di 4,8/5.

Un’opportunità davvero vantaggiosa offerta dall’e-shop riguarda la possibilità di scegliere la data di spedizione a seconda delle proprie esigenze. Quella più lontana coincide con il prezzo più basso. Le consegne sono portate a termine da corrieri affidabili, come GLS o BRT. E poi, una volta partita la spedizione è possibile monitorarla in tempo reale grazie all’apposito codice per il tracking.

I pagamenti sono contraddistinti da una prerogativa fondamentale: la sicurezza. Quanto alle modalità previste, l’utente può decidere fra carta di credito, PayPal, bonifico bancario, in tre rate grazie alla partnership con Scalapay, contrassegno in contanti, con consegne in tutta Italia o con ritiro della merce presso la sede aziendale.

Ma i vantaggi non sono ancora terminati. Con un click su “Promozioni” si possono scoprire le occasioni di risparmio più convenienti attualmente attive. Gli sconti, per altro, sono cumulabili con quelli relativi alla data di consegna. Infine, nella sezione “Blog” si incontrano consigli e idee da cui prendere spunto per ottimizzare i propri progetti.

