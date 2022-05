L’ensemble Vocal de Mougins in concerto a Dronero

Un coinvolgente repertorio di canti sacri​, gospel e canzone africana.

Nella Chiesa Parrocchiale di Dronero, domenica 5 giugno, alle ore 21, ci sarà un importante appuntamento: l'esibizione del coro L’ensemble Vocal de Mougins.

Molti concerti in Costa Azzurra, ma anche in altre regioni della Francia e all’estero, (qui in Italia, in Germania,...) grazie a dei festival o degli scambi tra cori. Composto da circa cinquanta elementi provenienti da orizzonti differenti, dal 2005 il coro è diretto da Nadine Kasapyan.

Impegno e passione. "La qualità artistica del nostro coro" - racconta Kasapyan - "è direttamente proporzionale alla passione che unisce i cantori ma anche al lavoro di coesione del gruppo che ormai esiste da 16 anni. Tutti i coristi hanno in comune l’audacia, la ricerca dell’eccellenza e la voglia di dare sempre il meglio di sé stessi. Per questi motivi amano esplorare svariate forme di arte, ispirandosi da brani moderni, dal jazz o dalla musica classica."

L’ensemble Vocal de Mougins ha effettuato diverse collaborazioni artistiche con l’Orchestra Sinfonica di Lione e con il Coro Regionale, diretto da Michel Piquemal.

Ad entrata libera, il concerto sarà una bellissima occasione di scoperta, emozione e condivisione.