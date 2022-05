Franco Civallero sullo sferisterio: "Deve rimanere in città. Dal 13 giugno via con la progettazione"

Ieri pomeriggio (sabato 21 maggio) il candidato sindaco di Cuneo Franco Civallero ha presenziato alla partita presso il locale sferisterio. Un momento di utile confronto sul futuro dell'infrastruttura stessa.



"Per anni ho seguito la nostra squadra locale da dirigente e volontario - ha commentato Civallero - e penso che sia arrivato il momento di prendere una decisione sul futuro dello sferisterio. Le infrastrutture sportive hanno bisogno di scelte e investimenti: basta tergiversare per incapacità di decidere, perdendo le opportunità dei bandi regionali, nazionali e europei. Lo sferisterio deve rimanere in Città e a partire dal 13 giugno partiremo con la progettazione".