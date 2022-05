Al via la Settimana Laudato si’ 2022: “In ascolto e in cammino insieme”

Parole di pace, un richiamo al dono della vita e un pensiero anche alla Settimana Laudato si’ “Per ascoltare sempre più attentamente il grido della Terra, che ci sprona ad agire insieme nel prenderci cura della casa comune”.



È l’esortazione di papa Francesco, arrivata al termine della preghiera del Regina Caeli di domenica 22 maggio. Anche in un tweet sul suo account @Pontifex, il Santo Padre ha chiesto di stringere i tempi, perché “Il grido della terra e il grido dei poveri non possono più aspettare. Prendiamoci cura del creato, dono del nostro buon Dio Creatore”.



La Settimana Laudato si’ ha preso il via domenica 22 maggio per concludersi domenica 29 maggio ed è organizzata dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale con il sostegno di un gruppo di partner cattolici.



Coinvolge le comunità cattoliche di tutto il mondo e rappresenta un modo concreto proposto a parrocchie, diocesi, congregazioni religiose, realtà associative, scuole ed altre istituzioni per riflettere sul tema e approfondire il proprio impegno per la salvaguardia del Creato e la promozione di un’ecologia integrale.



La Settimana rappresenta l’occasione per celebrare il 7° anniversario dell’Enciclica verde di Papa Francesco sulla cura della Casa Comune, dono alla Chiesa e al mondo intero, che invita a vivere un cammino di conversione verso l’ecologia integrale e a coinvolgere il più grande numero di persone in questo processo, perché “Crediamo che le cose possono cambiare” (LS 13).



Guidati dal tema ‘In ascolto e in cammino insieme’, quest’anno i cattolici di tutto il mondo si uniscono nella preghiera e nell’azione, intorno ai sette obiettivi Laudato si’, nello stile sinodale, per ascoltare e rispondere al grido della creazione, per gioire del percorso compiuto finora per dare vita alla Laudato si’.



Nel corso di tutta la Settimana, in cui ogni giornata sarà dedicata ad uno degli Obiettivi Laudato si’, si svolgeranno eventi globali e locali. Relatori da tutto il mondo condivideranno le proprie conoscenze e il loro lavoro. Si parlerà di perdita di biodiversità, ecologia olistica, combustibili fossili e crisi climatica, investimenti etici e spiritualità ecologica.



Sul sito web della Settimana Laudato si’ è possibile consultare e ricevere maggiori informazioni, trovare i link ai video in streaming e registrarsi agli eventi. Nelle Risorse del sito, si trovano, nelle diverse lingue, la guida alle celebrazioni, la preghiera e altri materiali per vivere intensamente questo importante appuntamento green.