Il Rotary Club di Alba e quello francese di Beausoleil in visita per una giornata a Tenda

Domenica 15 maggio il Rotary Club di Beausoleil ha organizzato con il Rotary Club gemello di Alba una giornata a Tenda, con il duplice scopo di mantenere alta l’attenzione sull’utilità della linea ferroviaria Cuneo-Nizza e sui problemi della Val Roya dopo l’alluvione di ottobre 2020, nonché di rafforzare i legami di amicizia tra i due sodalizi che hanno spesso collaborato su temi di utilità sociale, specialmente durante la pandemia.

La città di Alba ha patrocinato l’evento ed ha fornito un fattivo sostegno, insieme al Comitato per i Gemellaggi. A nome della Città di Alba, il Consigliere comunale Lorenzo Barbero ha portato i saluti del Sindaco e ne ha efficacemente espresso la vicinanza ad una comunità che sta ancora vivendo un momento difficile. Presenti anche gli ambasciatori della “Confraternita della Nocciola” di Cortemilia, Paola Valzoano e Marcello Marascio.

Domenica il paese di Tenda è uscito dal suo forzato isolamento e ha vissuto un momento di festa, con oltre 150 persone arrivate in treno – la prima tratta del famoso “Treno delle Meraviglie” - principalmente da Alba e da Beausoleil, ma anche da altre località della provincia di Cuneo e della Francia.

Particolarmente apprezzato il suggestivo spettacolo offerto dal Gruppo Sbandieratori della Città diA lba, che ha animato il paese con la propria bravura e con le originali coreografie, suscitando l’interesse e l’apprezzamento di residenti e di turisti.

Nel “Salone delle feste” di Tenda è stato allestito, a cura dei due club, un buffet campagnolo, anche grazie ai numerosi produttori che hanno sostenuto questa iniziativa.

I partecipanti hanno potuto così apprezzare il gustoso formaggio del “Caseificio Francesco Rabbia”, le squisite torte di nocciola dell’Azienda agricola “Alta Langa Bio” e i prestigiosi vini di “Teo Costa”, “Piazzo Comm. Armando” e “Terre del Barolo”.

Il Sindaco di Tenda Jean Pierre Vassallo non è riuscito a trattenere la commozione e non ha nascosto la propria gioia e la propria gratitudine per questa manifestazione di solidarietà.