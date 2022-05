Al Baretti di Dronero la 21^ Giornata dello Sport

Tutti i 7 plessi coinvolti, per un totale di circa 500 bambini. Per le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Dronero, lo scorso giovedì 19 maggio è stata una giornata davvero importante: la 21^ Giornata dello Sport.



Presso il campo sportivo Baretti di Dronero. Ad essere coinvolti, nello specifico, gli alunni di Dronero (piazza Marconi e Oltre Maira), Roccabruna, Villar San Costanzo, Pratavecchia, San Damiano Macra e Prazzo.



Calcio, corsa, mini basket, mini volley, atletica, judo, bocce ed un percorso motorio misto: ben 8 le diverse discipline sportive con le quali, dalle 9 alle 16, i più piccoli hanno potuto cimentarsi. Un'occasione, inoltre, di inclusione e socializzazione, nei gruppi e nelle squadre ogni volta differenti.



Organizzatrice delle giornata Claudia Belliardo, referente Area Motoria per la scuola primaria. "É stata davvero una bellissima giornata - racconta emozionata - molto sentita da parte di tutti! Per problematiche legate al maltempo prima, per la pandemia dopo, erano 6 anni che non riuscivamo ad organizzarla. Desidero molto ringraziare la dirigente Vilma Margherita Bertola, per il prezioso appoggio. Un ringraziamento poi ai diversi comuni coinvolti che ci hanno concretamente sostenuto e a tutti gli esperti che hanno dedicato il loro tempo ai nostri bimbi, facendoli divertire e scoprire le diverse discipline sportive. Grazie inoltre alle colleghe insegnanti per l'importante lavoro, all'associazione Mastro Geppetto, agli Alpini e ad alcuni volontari per l'aiuto organizzativo nel corso della giornata".



Con entusiasmo e desiderio di trasmettere un qualcosa che è prima di tutto forte passione. Queste le società coinvolte nella 21^ Giornata dello Sport: ASD Judo Valle Maira, ASD Promosport io gioco a minibasket, Atletica Dragonero, ASD Bocciofila Valle Maira, VBC Dronero Dragons e ACD PRO DRONERO.