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Eventi | 24 marzo 2026, 17:00

Artrosi, conoscerla per prevenirla: serata informativa all’UniTre di Bagnolo Piemonte

Questa sera, martedì 24 marzo alle 21 il dottor Roberto Scagnelli guiderà un incontro aperto a tutti su diagnosi precoce, abitudini quotidiane e impatto della patologia sulla qualità della vita

Il dottor Roberto Scagnelli

Il dottor Roberto Scagnelli

L'Università delle Tre Età "Professoressa Lidia Vottero" di Bagnolo Piemonte organizza, per questa sera, martedì 24 marzo alle 21, una serata dedicata alla prevenzione e alla conoscenza dell’artrosi.


 

Ospite della serata sarà il dottor Roberto Scagnelli, primario emerito di Ortopedia dell’Asl CN1 nonché presidente e fondatore dell’associazione ‘L’Uomo che cammina’, che illustrerà al pubblico come l’artrosi, soprattutto con l’avanzare dell’età, possa avere importanti ripercussioni sulla qualità della vita delle persone, arrivando in alcuni casi a compromettere la capacità lavorativa e la piena autonomia nella vita quotidiana.


 

Uno stile di vita inadeguato, caratterizzato da sedentarietà, insieme al progressivo invecchiamento della popolazione, contribuisce ad aumentare la diffusione di questa patologia.


 

Una diagnosi precoce – sottolinea il dottor Scagnelli e un trattamento adeguato possono comportare una riduzione della disabilità e un miglioramento della prognosi e dell’aspettativa di vita, con conseguente abbattimento anche dei costi indiretti: la disabilità e i costi economici e sociali di gestione di queste patologie, infatti, sono direttamente proporzionali al loro stadio di progressione”.


 

L’UniTre di Bagnolo – sottolinea il presidente Erik Lazzariè da sempre attenta alla promozione della cultura della prevenzione e del benessere della persona. Per questo motivo proponiamo con convinzione incontri gratuiti su tematiche di grande attualità e utilità sociale, aperti a tutti: associati e non. Crediamo fortemente che l’informazione corretta e accessibile rappresenti il primo passo per migliorare la qualità della vita della comunità”.


 

L’incontro, ad ingresso libero, si terrà nella sede UniTre, in via A. Borgia n°1.


 

Durante la serata sarà possibile per i partecipanti porre domande al relatore, creando un momento di confronto diretto e di approfondimento.

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