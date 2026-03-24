Artrosi, conoscerla per prevenirla: serata informativa all’UniTre di Bagnolo Piemonte

L'Università delle Tre Età "Professoressa Lidia Vottero" di Bagnolo Piemonte organizza, per questa sera, martedì 24 marzo alle 21, una serata dedicata alla prevenzione e alla conoscenza dell’artrosi.





Ospite della serata sarà il dottor Roberto Scagnelli, primario emerito di Ortopedia dell’Asl CN1 nonché presidente e fondatore dell’associazione ‘L’Uomo che cammina’, che illustrerà al pubblico come l’artrosi, soprattutto con l’avanzare dell’età, possa avere importanti ripercussioni sulla qualità della vita delle persone, arrivando in alcuni casi a compromettere la capacità lavorativa e la piena autonomia nella vita quotidiana.





Uno stile di vita inadeguato, caratterizzato da sedentarietà, insieme al progressivo invecchiamento della popolazione, contribuisce ad aumentare la diffusione di questa patologia.





“Una diagnosi precoce – sottolinea il dottor Scagnelli – e un trattamento adeguato possono comportare una riduzione della disabilità e un miglioramento della prognosi e dell’aspettativa di vita, con conseguente abbattimento anche dei costi indiretti: la disabilità e i costi economici e sociali di gestione di queste patologie, infatti, sono direttamente proporzionali al loro stadio di progressione”.





“L’UniTre di Bagnolo – sottolinea il presidente Erik Lazzari – è da sempre attenta alla promozione della cultura della prevenzione e del benessere della persona. Per questo motivo proponiamo con convinzione incontri gratuiti su tematiche di grande attualità e utilità sociale, aperti a tutti: associati e non. Crediamo fortemente che l’informazione corretta e accessibile rappresenti il primo passo per migliorare la qualità della vita della comunità”.





L’incontro, ad ingresso libero, si terrà nella sede UniTre, in via A. Borgia n°1.





Durante la serata sarà possibile per i partecipanti porre domande al relatore, creando un momento di confronto diretto e di approfondimento.