Comitato Cuneo Centro e l'appello ai commercianti per la cena di quartiere

Sabato 11 luglio il nostro quartiere tornerà a vivere uno dei suoi momenti più belli e partecipati: la Cena di Quartiere, un appuntamento che, dopo il successo clamoroso dello scorso anno, desideriamo riproporre con ancora più entusiasmo, coinvolgendo cittadini, famiglie e commercianti in una vera festa di comunità.



Lo scorso anno questa esperienza ha dimostrato quanto possa essere forte e concreta l’alleanza tra chi il quartiere lo abita e chi, ogni giorno, lo tiene vivo con il proprio lavoro. Per questo motivo desideriamo rivolgere un invito sincero e appassionato a tutte le attività commerciali del quartiere, storiche e nuove, affinché possano collaborare con noi anche quest’anno.



L’idea è semplice ma preziosa: chiedere alle attività interessate di contribuire alla cena fornendo cibo a prezzo di costo, in modo che nessuno debba rimetterci e, allo stesso tempo, nessuno lucri sull’iniziativa. Non si tratta soltanto di organizzare una cena per 200 persone: si tratta di costruire un momento simbolico e concreto di collaborazione, fiducia reciproca e valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio.



Partecipare significa non solo prendere parte a un evento molto atteso e sentito, ma anche avere l’occasione di far conoscere il proprio lavoro, i propri prodotti e la propria qualità a un pubblico ampio, attento e riconoscente. È un modo per dire, con i fatti, che il quartiere cresce quando cittadini e commercianti camminano insieme.



Del resto, il nostro Comitato da anni lavora proprio in questa direzione: creare legami, favorire sinergie, dare voce e visibilità alle realtà economiche locali. Lo abbiamo fatto con progetti come questo, ma anche con le interviste di “Volti e Storie”, nate per raccontare e valorizzare le attività, le persone e le energie che rendono speciale il nostro quartiere.



Per questo invitiamo tutte le attività che possano essere interessate a manifestare la propria disponibilità. Saremo felici di confrontarci con ciascuno per capire in che modo poter collaborare al meglio, nello spirito di una iniziativa che vuole unire, promuovere e far crescere tutti.



Le adesioni possono essere inviate alla mail del comitato: quartierecuneocentro@gmail.com



Ad Astra per Aspera!