Paper Week: dal 13 al 19 aprile anche nella Granda laboratori, visite alle cartiere e cultura del riciclo

Dal 13 al 19 aprile anche la provincia di Cuneo sarà al centro della Paper Week, la settimana nazionale promossa da Comieco e dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone, realizzata con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e Rai.

Nel Cuneese sono in programma iniziative che coinvolgono bambini, famiglie, studenti e insegnanti, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico alle buone pratiche del riciclo e al valore dei materiali cellulosici.

Ad Albaretto della Torre, mercoledì 16 aprile alle ore 10, la Scuola dell'Infanzia ospiterà il laboratorio "Di carta in meraviglia", organizzato dalla Cooperativa Sociale di Comunità Tessì - Impresa Sociale. Un'esperienza che guiderà bambini, insegnanti, genitori e nonni attraverso tre fasi: la preparazione della polpa di carta, lo studio della composizione decorativa e la produzione di un nuovo foglio di carta da trasformare in un bigliettino per la Festa della Mamma o altre occasioni speciali.

A Novello, presso il Novelab Community Hub, sabato 18 aprile si terrà in due turni — alle 10.30 e alle 14.15 — il laboratorio "Sabatino del villaggio", sempre a cura di Tessì. Pensato per bambini dai 3 ai 6 anni, l'attività li guiderà nella costruzione di un villaggio di fantasia fatto di scatole di cartone, unendo creatività e sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei rifiuti e sulle possibilità di riutilizzo dei materiali.

Tra i momenti centrali della Paper Week, dal 14 al 17 aprile, c'è anche RicicloAperto: il progetto che permette a studenti e insegnanti di visitare gli impianti della filiera cartaria, eccezionalmente aperti al pubblico. In provincia di Cuneo saranno tre i siti accessibili: la Cartiera Pirinoli s.c. di Roccavione, l'impianto di gestione dei rifiuti ACSR Spa di Borgo San Dalmazzo e quello di Ambiente Servizi Srl a Scarnafigi.

A livello nazionale, la Paper Week coinvolgerà per una settimana tutto il Paese con un ampio calendario di iniziative rivolte a cittadini di tutte le età. Sono circa 300 gli eventi in programma nell’arco della settimana tra workshop, seminari, mostre, incontri con le aziende della filiera, talk, spettacoli e laboratori. L’obiettivo è promuovere il valore e diffondere una maggiore conoscenza del ciclo del riciclo di carta e cartone.

Il calendario completo della Paper Week 2026 è disponibile su https://www.comieco.org/programma-paper-week/