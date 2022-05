Diciotto artisti della Granda al festival internazionale di circo Axe Cirque

Diciotto artisti della provincia di Cuneo in partenza per un festival internazionale di circo per rappresentare l'Italia



Axe cirque è un festival internazionale che si pone l'obiettivo di creare un luogo di scambio che permetta a giovani artisti di tutto il mondo di esprimere passione arte e creatività.

Un incontro internazionale che rafforza legami tra giovani con diverse culture, lingue e tradizioni attraverso il linguaggio universale del circo.



L'associazione Fuma che 'nduma è chiamata da tre edizioni a rappresentare l'Italia in un festival che ha ospitato compagnie di Marocco, Olanda, Belgio, Spagna, Libano, Canada e naturalmente la Svizzera ospitante.



Un'occasione incredibile per i nostri giovani artisti, che come le due precedenti edizioni avranno la possibilità di confrontarsi con artisti coetanei di altri angoli di mondo.