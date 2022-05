Savigliano: grande attesa per la prima edizione dell'Atipico Festival

Venerdì 27 e sabato 28 maggio presso l’area fieristica di Via Alba, si svolgerà la I edizione del festival Atipico, evento organizzato dalla Consulta Giovani del Comune di Savigliano e dalla Società di Mutuo Soccorso Savigliano con l’importante collaborazione di Banca CRS, della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano e di numerose attività commerciali.



L’evento costituisce la naturale prosecuzione di Rock&Food, festival nato ormai 6 anni fa e diventato un appuntamento fisso di successo per la città di Savigliano.



Programma:

- Venerdì 27 maggio i cancelli aprono dalle ore 19. Sarà possibile mangiare cena presso stand di street food (Black Land Burger e Ghio) che serviranno hamburger, grigliate e coni di fritti e patatine . Il beverage sarà invece ad intero appannaggio di Baladin. A partire dalle ore 21.30 comincerà il concerto live con 2 importanti band del territorio, gli Hettars ed i Maso, che apriranno alla super ospite Ditonellapiaga, artista di calibro nazionale reduce dalla fortunata esperienza sanremese. A chiudere la serata ci sarà il dj set Scarti di Produzione. Il concerto terminerà alle ore 1.30.



- Sabato 28 maggio si comincia alle ore 15.30. Si terrà una serie di conferenze dedicate ai temi della produzione agroalimentare, dell’ecologia e della sostenibilità ambientale. La prima conferenza delle 15.30 avrà come protagonisti Luca Alzona (Consigliere Regionale e Responsabile Educazione Slowfood) in dialogo con Teo Musso (Fondatore Birrificio Baladin). Alle ore 16.30 sarà il momento di Maurizio Pallante (Saggista, Fondatore del Movimento per la Decrescita Felice). Infine alle 17.30 si svolgerà un dialogo tra membri di associazioni del territorio che hanno dato vita a progetti ecosostenibili (Progetto Cresco, Case di Paglia, La Casa Rotta e Nuove Rotte). Le conferenze saranno moderate da Doriano Mandrile (Corriere di Savigliano) e Valeria Quaglia (Il Saviglianese).

Si prosegue alle ore 19 dove sarà nuovamente possibile mangiare cena. La serata musicale comincerà alle ore 21.30 dove sul palco si alterneranno numerosi dj set (Tha Hype, Macs x Etta Matters, Xanax Party). Ci saranno quindi due showcase dei super ospiti Loomy, giovane rapper vercellese, e di Cmqmartina, concorrente del talent show musicale XFactor. La serata terminerà alle ore 3.00.



L’ingresso è gratuito con capienza limitata a 3.000 persone. La cittadinanza è invitata a partecipare.