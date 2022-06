Nuovi casinò AAMS da provare in Italia a giugno 2022

Riuscire a muoversi nella giungla dei nuovi casino online aams non è sempre facilissimo. Ogni giorno, o quasi, scopriamo un nuovo sito che ci permette di tentare la fortuna con una grande varietà di giochi da tavolo differenti, sia virtuali che live.

In questo articolo ti assisteremo nella scoperta dei nuovi casino online sicuri e affidabili, così che tu possa giocare senza rischi e trovare il massimo del divertimento dei casinò di una volta.

I Casinò Online migliori e legali in Italia con Licenza AAMS

Anche se sono molti i nuovi casino online che ogni giorno ci troviamo a studiare con approfondite analisi, per fornire al consumatore un quadro generale più chiaro, è sempre uno il fattore fondamentale a contare: ha la licenza aams? La risposta a questa domanda è semplice: se vuoi operare in Italia deve averla.

I casinò online e legali italiani sono sicuramente molti, tutti con licenza aams, tuttavia abbiamo deciso di raccoglierne alcuni per te e fornirti un'idea dei migliori casino che potrai trovare in circolazione:

Leovegas

Goldbet

Codere

Novibet

Sportitaliabet

William hill casino

Snai casino

Fastbet casino

Pokerstars

Ovviamente sul mercato dei casino italiani puoi trovare tantissimi siti interessati e sicuri, ma questi sono a nostro giudizio tra i migliori casino online aams per trasparenza e gioco.

Cosa significa la sigla AAMS?

Quando si cerca un nuovo casino online uno degli elementi che dobbiamo subito controllare è la presenza o meno della sigla aams o adm. Questa sigla è l'elemento che ci assicura, in tutto e per tutto, che quel sito è affidabile, controllato e assicurato direttamente dallo stato italiano. Ma ti sei mai chiesto cosa significhi la sigla aams?

Aams sta per Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, questo era un ente italiano che faceva parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Questo ente aveva il compito di supervisionare, gestire e controllare il gioco pubblico di vario tipo tra cui appunto i casinò online.

Nel 2012 però, l'aams viene accorpato all'agenzia delle dogane, divenendo dunque Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Per questo motivo oggi la sigla presente sui casino non è più aams ma adm, che resta comunque equivalente e marchio di fiducia.

Qual è il compito dell'ADM nei Nuovi Casino AAMS

Come abbiamo capito l'aams è confluito nella nuova agenzia dogane e dei monopoli di stato anche nota come ADM. Questa agenzia ha ovviamente diversi compiti volti in due direzioni principali:

La tutela degli interessi fiscali dello stato; La tutela del cittadino, che deve poter giocare in sicurezza.

I casino online adm infatti devono garantire a tutti i propri giocatori degli standard di sicurezza perfetti. Ogni dato comunicato, dal documento di identità alla carta di credito, deve essere protetto dai migliori strumenti oggi a disposizione. Inoltre anche le cifre investite da ogni giocatore sono tutelate proprio dall'ADM che controlla ogni pagamento, deposito o prelievo effettuato.

In poche parole dunque il compito dell'ADM è quello di farti giocare senza alcun rischio.

Quali sono i controlli sui casino online ADM

I casino online dunque per essere sicuri devono esibire la sigla adm, o aams se parliamo del vecchio ente di controllo. Questa sigla ci da di per sé sicurezza che quel casinò online è stato testato e approvato, ma in che modo avvengono questi test? Quali sono i controlli sui casino online?

Quando un nuovo casino online decide di voler operare in Italia, deve infatti passare una serie di test e controlli molto severi.

La prima cosa che viene controllata sui casino online adm è il cosiddetto sistema RNG. Questa sigla sta per Random Number Generator ed è un elemento indispensabile per ogni sito di questo tipo. L'RNG è la base del gioco su un casino online è ci assicura che nulla sia manomesso o truccato.

Successivamente viene fatta una verifica dei sistemi di sicurezza delle piattaforme del casino online. In altre parole vengono controllati i possibili accessi indesiderati e che tutte le comunicazioni di dati siano protette.

Sempre nell'ambito sicurezza si controlla il sistema di crittografia SSL. Questo consente di rendere illeggibili i dati trasmessi a chiunque non sia il mittente o il destinatario.

Infine, concludendo i controlli di ADM sui nuovi casino online, si procede ad esaminare il contratto di gioco. Questo è quel documento che tutti accettiamo quando ci iscriviamo a un casino online aams, ma che difficilmente leggiamo davvero.

Quali sono le differenze Tra Casinò Certificati AAMS e Casinò Non AAMS

I casinò online aams sono molto semplicemente quelli autorizzati a lavorare in Italia dallo stato italiano, tutti gli altri non lo sono. Per semplificarti il lavoro, abbiamo raccolto qui cosa cambia tra le due tipologie:

Meno sicurezza. Ogni dato che comunichi a un sito non aams, rischi di essere utilizzato per scopi diversi da quello del gioco a distanza.

Nessuna certezza di vincita. I siti aams vengono controllati per evitare truffe o giochi manomessi, dunque su un sito non autorizzato potresti trovare dei giochi non controllati.

Vincite incerte. Anche qualora tu vincessi, sui siti aams non hai certezza che la cifra pattuita ti venga accreditata, proprio perché non c'è il controllo e la garanzia dello stato italiano.

Queste sono alcune delle differenze più importanti che ti dovrebbero in parte portare a desistere dal gioco a distanza su questi casinò online non aams.

Casinò non AAMS: quali sono?

I casinò non aams d.l 87 2018 sono molti e come detto sarebbe opportuno optare per siti dotati di questa specifica autorizzazione così da evitare brutte sorprese. Se però resti interessato a questo tipo di casinò online, qui di seguito trovi una breve lista di alcuni casinò non aams o adm:

Sportaza Casino

Rabona Casino

Powbet Casino

20bet Casino

Librabet Casino

Chiaramente questa lista di casinò non aams o anche ex aams può essere potenzialmente infinita, ma qui ne trovi alcuni dei più famosi e noti fuori dall'Italia.

Cosa è importante considerare nella scelta di un Nuovo Casino Online

Se sei un giocatore che apprezza divertirsi con i casino online, sceglierne uno nuovo non è mai semplice. La scelta di un nuovo casino online aams è spesso molto complicata e influenzata da numerosi fattori differenti. Per aiutarti in questo lavoro di scelta, abbiamo raccolto per te gli elementi più importanti che devi considerare prima di iniziare a giocare su un nuovo casino online:

Bonus di vario tipo. I migliori casinò online nuovi devono essere dotati di una lunga serie di bonus che ti permettano di giocare investendo poco o a volte anche nulla.

Sicurezza. Tutti i casinò online nuovi devono essere dei provider assolutamente sicuri, per verificarlo devi semplicemente controllare che sia presente la sigla ADM o AAMS.

Diversità dei giochi. I casinò online italiani sono dei luoghi di svago prima di tutto, dunque è importante che abbia ogni tipo possibile di gioco d'azzardo e che si impegni per presentare spesso delle novità.

User experience. Anche i casinò online devono essere user friendly, ovvero essere pratici da utilizzare con depositi facili da fare, giocate semplici da piazzare anche da mobile. In poche parole una buona piattaforma di gioco.

Assistenza clienti. Infine un elemento da non sottovalutare per tutti i casino nuovi è anche il servizio clienti, ovvero tutta la parte di aiuto che il sito fornisce ai propri utenti che si concretizza in live chat, email, numeri di assistenza clienti e via discorrendo.

Questi sono alcuni degli elementi più importanti da valutare nella scelta dei tuoi casino nuovi, ma ogni esperienza è unica dunque il suggerimento migliore è quello di provare. Effettua la registrazione su più casino online e con calma valuta qual è il migliore per te.

Tipologie dei nuovi casinò online

I casino online aams si possono differenziare in varie tipologie, questo a seconda del gioco su cui preferiscono puntare come principale elemento del loro svago online.

Per queste ragioni troverai casino online del tipo slot machine, che dunque si concentrano maggiormente sul gioco delle slot. Oppure troverai casinò online che puntano sul poker, nelle sue varie versione, con tavoli dal vivo o virtuali e lunghi tornei.

Potrai anche trovare quelli più volti ai game show, ovvero giochi particolari gestiti da conduttori reali, su cui puoi scommettere direttamente live.

Insomma le tipologie dei nuovi casinò AAMS online sono molte e tutte relative al gioco su cui preferiscono puntare per raccogliere più pubblico possibile. Sta ovviamente a te scegliere i migliori casino online aams per il tuo gioco a distanza quotidiano.

Casinò nuovo o già affermato: quale scegliere?

Una delle domande spesso più frequenti tra i giocatori anche molto esperti è: scelgo un casinò nuovo o uno già affermato? Ovviamente, come in quasi tutto, non c'è una risposta netta a questa domanda, ma tutto dipende da quali sono le tue abitudini e i tuoi gusti.

Senza ombra di dubbio entrambe le opzioni hanno dei pro e dei contro, dunque per semplificarti la scelta, li abbiamo elencati per te. Partiamo dai nuovi casino online e vediamo insieme i loro vantaggi e svantaggi in confronto ai siti più affermati:

Bonus più importanti. Generalmente i casinò nuovi hanno sempre dei bonus cashback o di altro tipo molto aggressivi, proprio per attirare clienti come te. I siti invece più affermati hanno già un ampio bacino di utenza, dunque i loro bonus saranno generalmente più "pacati".

Novità. Giocare su un nuovo casino online è sempre una sensazione positiva, che ci aiuta a vedere qualcosa di diverso nella nostra quotidianità e questo sicuramente non è un male. I casino già affermati invece cambiano molto di rado, perché ogni cambiamento è un problema.

D'altro canto, giocare sui nuovi casino online presenta alcuni svantaggi o meglio rischi tecnici:

Errori più probabili. Come per ogni sito, anche i casinò online hanno bisogno di un po' di rodaggio e aggiustamenti in corso d'opera. I casino online aams affermati invece sono generalmente molto ben collaudati e difficilmente presentano problemi tecnici come ad esempio giochi che si bloccano o altro.

Meno giochi. È probabile, ma questo resta tutto da vedere, che i nuovi casino online aams abbiano generalmente meno giochi all'inizio, mentre quelli affermati possono già contare su un vastissimo catalogo costruito in anni di lavoro costante.

Nuovi Siti di Casinò: sono legali e affidabili?

I nuovi casino online non nascono legali e affidabili, ma devono passare dei rigidi controlli dello stato per essere definiti come tali. Dunque la risposta alla tua domanda è solo una: dipende. Un nuovo casino può essere assolutamente legale solo se presenta nella sua homepage, generalmente collocato in fondo nel cosiddetto footer, il logo ADM. Questo logo ti assicura che il sito è stato accuratamente controllato e testato, per fornirti un servizio sicuro e affidabile.

Se un nuovo casino online non presenta questa sigla e logo sulla sua pagina principale, quasi sicuramente ti trovi di fronte a un sito non autorizzato dallo stato italiano. Tuttavia attenzione, questo non li rende automaticamente illegali, ma semplicemente non approvati. Dunque se vuoi giocare su un sito di questo tipo, puoi farlo liberamente, senza problemi di multe o sanzioni, ma sapendo che non sei su un casino online aams adm.

Come scegliere solo Casinò online sicuri

In realtà la scelta dei casino online sicuri è estremamente semplice e ti bastano letteralmente due passaggi per essere certo di essere su un sito di questo tipo:

Collegati al sito del tuo nuovo casino online; Scorri la homepage e cerca il logo aams o adm; Se questo c'è, sei su uno dei casinò online sicuri, altrimenti no.

Sistemi per vincere sicuramente al casinò: esistono?

Giocare sui casinò online aams è per tutti noi uno svago, ma anche un tentativo di riuscire a guadagnare dei soldi extra rapidamente e senza troppi sforzi. Per questo motivo tutti prima o poi ci siamo chiesti se esistono dei sistemi matematici o scientificamente accurati che ci permettano di vincere con sicurezza al casino online.

Come probabilmente già saprai questi metodi non esistono e chi te li propone con ottime probabilità è in cattiva fede. I giochi dei casinò online, come per quelli live dal vivo, sono gestiti in modo assolutamente casuale, dunque prevedere dove finirà la pallina della roulette o quale numero uscirà al bingo è impossibile. Inoltre non dimenticare mai che i casino online aams adm sono dei business, dunque delle aziende che devono avere un guadagno, dunque se esistesse un metodo infallibile per vincere, non esisterebbero i casinò online.

Tuttavia questo non significa che non esistano metodi per ridurre le perdite. Qui di seguito ti riportiamo alcuni consigli pratici e veloci:

Sfrutta bene i bonus. Ogni casinò ti offre bonus di ogni tipo, da quello di benvenuto a i bonus rimborso, sfruttali per ridurre le tue perdite e talvolta giocare anche a costo zero.

Impara a ritirarti quando stai vincendo. Una delle cose più difficili per ogni giocatore è lasciare il gioco quando si è in positivo. Se stiamo vincendo, vogliamo solo continuare a giocare per vincere ancora, ma in questi casi dobbiamo essere in grado di fermarci.

Fissa un budget. Altro consiglio è quello di fissare un budget massimo. Questo significa che prima ancora di iscriverci ad un casino dobbiamo stabilire quanti soldi vogliamo investirci.

Gioca solo quello che puoi perdere. Questo punto è collegato al discorso budget. Infatti il consiglio migliore è quello di prendere il gioco d'azzardo come uno svago, dunque scommetti solo quello che puoi perdere senza problemi sul tuo stile di vita.

Questi consigli pratici non ti permetteranno di vincere sui casino aams, ma sicuramente ti consentiranno di diminuire le perdite, in una dottrina di pragmatic play senza causare dipendenza.

