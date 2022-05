Il Rotary Canale Roero ha premiato le classi delle elementari e medie

Si è svolta ieri sera, martedì 24 maggio, presso il Plesso dell’Istituto Comprensivo di Canale, la premiazione dei concorsi dal titolo “Cortometraggio Colori del Roero” e “Noi dopo di voi” indetta dal Club Canale Roero nell’anno rotariano 2021 – 2022 e che avevano come obiettivo: la valorizzazione del territorio roerino nei suoi aspetti naturali, umani.

I due bandi di concorso prevedevano l’assegnazione di borse di studio agli alunni delle scuole elementari e medie del Roero.

Il primo, “Cortometraggio – Colori del Roero”, riservato alle classi 1^ e 2^ delle scuole secondarie di primo grado del Roero. Con la possibilità di utilizzo di una delle seguenti tecniche: animazione, documentari, videoclip musicali per descrivere i colori del Roero. Il concorso ha coinvolto alunni e insegnanti.

È stata premiata la classe vincitrice assoluta II A della scuola secondaria di primo grado di Montà seguita dall’insegnante Marzia Olocco.

Premi anche alle classi seconde delle sezioni B-C-D della scuola secondaria di primo grado di Montà – insegnante Marianna Rolfo

“Visto l’impegno riconosciuto dalla nostra commissione cultura presieduta dalla socia, Rossella Costa - spiega il presidente Rotary Club Canale Roero, Enrico Conterno, -abbiamo deciso di elargire un premio alle classi delle elementari. Abbiamo così pensato di premiare gli alunni con un contributo in denaro vincolato all’acquisto di libri scolastici”.

Il secondo bando di concorso, "Noi dopo di voi", relativo alla sezione disegni, era riservato alle classi quarte delle scuole primarie del Roero.

I ragazzi hanno presentato disegni di storie ambientate nelle colline del territorio roerino e ispirate ai racconti langaroli della socia del sodalizio e scrittrice Franca Benedusi.

Sono state premiate a pari merito le classi di quarta elementare delle scuole di (Vezza d’Alba - insegnante Mariella Pagliasso; Monteu Roero - insegnante Andreina Danusso; Canale - insegnanti Elena Moglia e Giuseppina Finocchiaro).

La premiazione sì è tenuta alla presenza del dirigente scolastico dott.ssa Manuela Torta e del dirigente scolastico di Montà Piermario Demichelis e i relativi sindaci dei comuni di Canale, Enrico Faccenda e di Montà, Andrea Cauda. Una decina i soci presenti del Club Rotary Canale Roero.

La serata è proseguita con la conviviale dove è stata ospite del Club Rotariano la dottoressa Nicoletta Gherardi, socia del Club Rotary di Barcellona. In questo contesto sono anche state definite la basi per il futuro gemellaggio e le linee guide per i futuri progetti condivisi.