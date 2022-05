Mercoledì 1° giugno apre il Baladin Open Garden a Piozzo

Mercoledì 1° giugno, alle ore 18, apriranno le porte del Baladin Open Garden, il parco della birra Baladin.

Per la serata è stato preparato un menù completamente rinnovato con tante proposte sfiziose da abbinare alle 16 birre artigianali Baladin alla spina più tutta la gamma di birre, bibite e cocktail prodotti a Piozzo.

Dalle 18 alle 20:30 il video contest che “#THESTAPPERS” sei?”. Ai partecipanti una lattina di Beer Cocktail Baladin in omaggio (quella utilizzata per la ripresa video e fino ad esaurimento scorte).

Alle 22 ospiti i FINLEY.

Il Baladin Open Garden è un giardino di 13.000 metri quadrati da vivere in libertà e in sicurezza.

Una Estate nel Garden da vivere assieme dal mercoledì al sabato dalle 18 a mezzanotte e mezza e domenica dalle 11 a mezzanotte e mezza. Dal 28 giugno, aperto anche il martedì.

Un menù completamente rinnovato dallo chef Christian Meloni Delrio. Ampia scelta di hamburger, hot dog, focacce farcite, il classico stinco alla birra Baladin ma quest’anno affiancato dal galletto alla brace. Piatti sfiziosi per vegetariani e vegani. In chiusura il Birramisù e i gelati di nostra produzione con ingredienti del mercato contadino locale.

Non sarà necessario attendere in coda la consegna dei piatti ma comodamente seduti al tavolo. Un cicalino avvertirà quando il cibo sarà pronto per il ritiro.

Ad accompagnare il cibo, 16 birre artigianali Baladin alla spina più tutta la gamma Baladin di birre, bibite e cocktail.

Gli eventi per un #EstateNelGarden indimenticabile.

(le date potrebbero subire delle variazioni, consultare i nostri profili social)

01/06: ospiti i Finley.

05/06: agri-trekking con merenda “sinoira” (su prenotazione).

17/06: serata di festa dedicata ai bambini con animazioni e giochi vintage. Corso di panificazione per bambini.

19/06: incontro “Birra e Formaggio”. Teo Musso incontra Beppino Occelli (ore 18:30).

24/06: la band I Giovani di Farigliano presenta Music & Movie. Proiezioni di immagini di film iconici accompagnate da musica live.

03/07: incontro “Birra e Prosciutto Crudo di Cuneo”. (ore 18:30).

08/07: Igniferi Show. La magia del fuoco e dell’arte circense.

14/07: Beer & Blues Festival per il compleanno di Baladin. Sul palco Treves Blues Band.

15/07: Beer & Blues Festival per il compleanno di Baladin. Sul palco Superdown Home.

16/07: Beer & Blues Festival per il compleanno di Baladin. Sul palco Nick Beccantini.

17/07: giornata dedicata all’homebrewing. Concorso “Una birra per l’Estate”, tappa del campionato italiano di homebrewing. Presentazione della birra “Open 2022” prodotta in collaborazione con i vincitori del campionato per il progetto “Birraio X 1 Giorno”.

24/06: incontro “La filiera agricola italiana per la birra artigianale”. Teo Musso incontra Ettore Prandini, presidente di Coldiretti (ore 18:30).

27/06: Francesco Tesei presenta “Il Mentalista Show”.

07/08: incontro “Birra e Alta Cucina”. Teo Musso incontra Davide Oldani chef stellato del ristorante D’O 2 stelle Michelin (ore 18:30). In attesa di conferma.

15/08: Ferragosto al Garden – apertura straordinaria – DJ set e Ludobus per i piccini.

28/08: Pic-nic nel luppoleto. La festa della raccolta del luppolo.

Tutti i martedì (dal 28 giugno) – CINEMA ALL’APERTO

Ogni martedì, al tramonto, torna il cinema all’aperto con gli amici di Cinedehors.

Tutti i giovedì – VIAGGI NELLA GASTRONOMIA

Serate a tema gastronomico.

02/06: il galletto alla brace.

09/06: pizza night.

16/06: il “Bao”, panini al vapore.

23/06: la porchetta.

30/06: la paella.

07/07: la bufala e il prosciutto crudo di Cuneo.

17/06: pizza night.

21/06: l’Angus piemontese.

28/06: bombette e arrosticini.

04/08: le cozze.

11/07: la pizza in versione gluten free.

18/07: la paella.

25/07: fritto misto di pesce.

Tutti i venerdì di agosto – DJ SET & BEER COCKTAIL NIGHT

Tutte le domeniche – VISITA GUIDATA IN BIRRIFICIO

Racconto della storia Baladin, visita al Garden e alla produzione, assaggio della birra Xyuayù direttamente dalla botte. Prenotazione obbligatoria su www.baladin.it/visite.

Dov’è il Baladin Open Garden?

Il Baladin Open Garden è in località Valle, 25 – 12060 Piozzo.

Come si prenota e come si consulta il menù.

Il Baladin Open Garden prenoterà esclusivamente per gruppi di almeno 14 persone. Diversamente non è necessaria la prenotazione.

I menù del cibo e delle bevande sono consultabili online sul sito www.baladin.it.

Riassumendo