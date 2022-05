Cinelandia Cuneo-Fiamma, chiusura a tempo indeterminato: cancellata la programmazione della settimana

Il Cinelandia Cuneo-Fiamma - multisala in via Antonio Bassignano, a Cuneo, 'gemella' della più ampia e precedente struttura di Borgo San Dalmazzo - rimarrà chiusa sino a data da destinarsi.

A darne notizia l'azienda con sede a Cantù, tramite un'email. E' stata contestualmente annullata la programmazione prevista da ieri (giovedì 26 maggio) a mercoledì 1° giugno (le cui pellicole sono ancora prenotabili online, secondo la voce registrata che si può ascoltare chiamando il numero della struttura cuneese).

La pandemia - e le restrizioni attuate per combatterla - hanno inciso in maniera profonda sul settore cinematografico, una realtà che porterà al cambiamento delle abitudini di fruizione dei prodotti d'intrattenimento. Sempre che non l'abbia già fatto, anche nella città dei "bugia nen".

Proprio a causa della pandemia il Fiamma di via Antonio Bassignano era stato chiuso da ottobre 2020 sino al dicembre dell'anno scorso (la struttura di Borgo aveva invece aperto il 4 giugno 2021).