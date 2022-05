Scotti (FdI): “Nel piazzale della stazione per ribadire la nostra attenzione al tema sicurezza”

Grande partecipazione ieri, venerdì 27 maggio, al Bar Fontana di piazzale della Libertà per l'aperitivo elettorale con Denis Scotti, candidato consigliere con Fratelli d'Italia a sostegno di Franco Civallero, sindaco di Cuneo.

"Ho voluto fortemente questo evento nel piazzale della stazione - angolo Corso Giolitti. Da sempre mi batto perché l’attenzione sia alta e per come le cose siano cambiate in peggio negli ultimi vent’anni. Non è un segreto infatti che anche il prezzo degli stabili sia crollato del 50% negli ultimi anni, recando perdite enormi a chi ha voluto investire in quello che è l’ex salotto buono della nostra città. La sicurezza percepita in questa zona è scarsa. A poco servono i Vigili Urbani che spesso hanno le mani legate da regole stringenti, con personale scarso e le poche ore di apertura del presidio. Infine la stazione ferroviaria deve essere riconvertita.Inaccettabile vederla in questo stato. Se avrò l’onore di sedere tra i banchi del consiglio comunale di Cuneo questi saranno i primi argomenti che vorrò discutere.Le varie amministrazioni di sinistra che hanno governato questa città hanno perso di vista che Cuneo è il capoluogo di una delle province più grandi d’Italia. Per questo motivo non possiamo esimerci da trattare temi ad ampio respiro come ad esempio la conclusione dei lavori dell’autostrada Asti - Cuneo che per la cittàdiventerebbe uno snodo fondamentale economico e sociale, sollecitare con forza il tenda bis strategico sotto molti punti, perseguire il progetto del “Mercantour” valico che porterebbe lo sbocco autostradale verso la Costa Azzurra, dando a questo territorio l’importanza strategica che merita".