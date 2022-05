Heysel, 37 anni dopo. La Juventus (e non solo) fa memoria della tragedia che costò la vita a 39 persone

"Trentasette anni fa, l’Heysel. Il ricordo è eterno". Con queste parole, sui suoi canali social, la Juventus oggi fa memoria della tragedia avvenuta nel 1985 (proprio il 29 maggio) a Bruxelles, in Belgio.



La Juventus era lì per giocarsi la finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool (gli stessi inglesi usciti sconfitti ieri nella finale di Champions contro il Real Madrid) e a causa di scontri e disordini morirono 39 persone, di cui 32 italiane e ne rimasero ferite oltre 600.



Una vicenda rimasta nella mente e nei cuori di tutti, juventini e non, e che questa mattina in Regione stata commemorata anche con un reading di "Quella notte all'Heysel" di Emilio Targia e Gianluca Casadei.