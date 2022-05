Scopri come vendere casa velocemente!

La Mia Casa è l’agenzia immobiliare che per essere efficace utilizza l’innovazione. A differenza di gran parte dei concorrenti che lavorano come 20 anni fa, l’agenzia La Mia Casa utilizza l’innovazione (tecnologia e marketing) e questo, per il cliente venditore, significa vendere prima e meglio e per l’acquirente essere aiutato a capire il potenziale degli immobili, semplificandogli tutte le fasi d’acquisto.

L’innovazione non è solo tecnologica ma è il naturale risultato di lunghi percorsi di formazione, per cercare di dare un servizio che attualmente sul mercato non c’era.

Flavio Aimar ci racconta che “… ad un corso con un formatore americano, ci è stata detta una frase che ci ha fatto molto riflettere. … Voi continuate a descrivere la Gioconda come una donna con 2 occhi, 2 orecchie e un naso … e fino a quando non cambierete modo di proporre le case (cucina, soggiorno, camera e bagno), non riuscirete a dare un vero e proprio valore aggiunto al cliente. Proprio per questo la nostra innovazione non è solamente legata alla tecnologia ma rinchiude un insieme di servizi, di piani marketing (pianificazione che contiene la strategia e le azioni operative messe in campo dall’azienda per raggiungere l’obiettivo di vendita), di studi del target e di comunicazione. Molto spesso sento clienti che pensano che tutte le agenzie immobiliari siano uguali, ma non è così”. Per maggior chiarezza, vi consigliamo di guardare il video inserito nella notizia.

Ben il 90% delle agenzie lavora come si faceva 20 anni fa e per questo l’agenzia La Mia Casa vuole dimostrare la propria diversità. Il fatto che un’agenzia dica di essere storica è sicuramente un buon segno, perché vuol dire che negli anni ha lavorato bene, considerate che anche noi una ventina d’anni d’esperienza li abbiamo, ma purtroppo molte di queste agenzie non hanno elaborato il modo di vendere e attualmente fanno quello che un cliente ormai può fare in autonomia (4 foto fatte con il cellulare e 1 annuncio semplice su un portale immobiliare), se è questo quello che il cliente cerca, sappiate che noi non siamo quelli che fanno per voi.

Cosa significa tutto questo per chi vuole vendere casa?

L’ufficio studi della banca d’Italia indica che le tempistiche medie di vendita si aggirano sui 7 mesi e mezzo, con una trattabilità dei prezzi dell’11%, con la nostra innovazione, attualmente, impieghiamo in media 73 giorni per trovare l’acquirente giusto, trattando in media il prezzo del 3,35%.

L’agenzia La Mia Casa con il proprio lavoro valorizza gli immobili e fa’ si che l’agenzia non sia vista come un costo ma un grande vantaggio.

Per meglio capire questi concetti, vi suggeriamo di guardare con attenzione il video inserito in questa notizia.

L’agenzia La Mia Casa si trova a Caraglio, in via Roma 168

Sito internet https://agenzialamiacasa.it/

Facebook https://www.facebook.com/agenzialamiacasa/

Instagram https://www.instagram.com/agenzia_lamiacasa/