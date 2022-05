Sassi contro il parabrezza da un’auto in corsa, tre episodi a Busca: identificati i responsabili

Domani mattina, a Cuneo, presso il Comando provinciale dell'Arma, saranno forniti aggiornamenti investigativi e giudiziari in merito agli episodi di lanci di mattoni su autovetture in corsa avvenuti lo scorso mese di febbraio nel comune di Busca.

Sono stati identificati i responsabili e, a quanto si apprende, si tratterebbe di incensurati. Ci sarebbero dei denunciati e anche delle misure cautelari, di cui domani saranno forniti i dettagli.

Uno dei malcapitati aveva dichiarato: "A me è andata bene, il masso ha colpito la parte anteriore della vettura, sul faro. Inizialmente non ho capito cosa fosse successo, se il masso fosse stato lanciato dalla vettura che viaggiava in direzione opposta o se invece si trovasse in mezzo alla strada e l'auto di passaggio lo avesse fatto schizzare. Dopo aver letto la testimonianza dell'altra persona, ho capito che si è trattato di un fatto intenzionale, un lancio fatto da qualcuno con il chiaro intento di colpire le vetture in transito nell'altra carreggiata".