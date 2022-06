Nel week-end a Limone escursioni gratuite a piedi e in mtb per i ragazzi

Venerdì 3 giugno a Limone Piemonte escursione gratuita per bambini in direzione La Vueva-Roccia del Murin con le guide naturalistiche Alessia e Erica. Ritrovo alle 14.30 in piazza del Municipio, di fronte alla Chiesa parrocchiale, e rientro previsto per le 17.30. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di attrezzature e abbigliamento consono alla stagione e al meteo: scarpe adatte alla camminata in montagna, zaino con k-way, felpa, borraccia, mascherina e merenda.

Domenica 5 giugno, invece, verrà organizzata una giornata in MTB con gli Accompagnatori Cicloturistici del Limone Bike Experience. La gita prevede un itinerario lungo i sentieri limonesi, dalle 14.30 alle 17.30, con partenza sempre da Piazza del Municipio. I ragazzi dovranno portare con sé una mountain bike perfettamente funzionante e il casco da bici, oltre a uno zaino con k-way, borraccia, mascherina e merenda.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Limone Piemonte, in collaborazione con la Scuola Sci Limone.

Le escursioni sono rivolte ai ragazzi dai cinque anni in su.

Info e prenotazioni: +39 388 1616182