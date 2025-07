METEO/ Allerta gialla per temporali sul Piemonte

Allerta gialla per temporali oggi e soprattutto domani sul Piemonte. Le condizioni meteorologiche molto variabili, con rovesci sparsi, hanno spinto Arpa ad emanare l'avviso di attenzione.

Allerta gialla oggi: le zone

Nel dettaglio questo pomeriggio sono previsti forti piogge a ridosso delle montagne, con isolati fenomeni anche sulle aree di pianura e collina, in particolare a nord del Po. L'allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali per oggi riguarda quindi il Verbano, Biellese, Valli di Lanzo e Val di Susa (aree A, B, C e D)

Domenica con temporali

Domani l’instabilità andrà aumentando ulteriormente a causa del passaggio di una intensa perturbazione, con temporali che potranno risultare più diffusi e localmente forti o molto forti in particolare sui settori centro-orientali e settentrionali. Resta parzialmente escluso il Cuneese, che vedrà piogge meno intense e carattere sparso.

Per domani quindi l'allerta gialla sarà in vigore su Verbano, Biellese, Valli di Lanzo e Val di Susa (aree A, B, C e D) Vercellese, Novarese, Torinese (aree I ed L) e le zone occidentali della regione di Alessandrino ed Astigiano (aree G ed H).