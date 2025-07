Iniziano i saldi estivi e per una settimana a Mondovì i parcheggi diventano gratuiti

Nell'ottica di incentivare la frequentazione del centro storico di Mondovì in occasione della prima settimana di saldi estivi, dalla giornata di sabato 5 luglio alla giornata di sabato 12 luglio compreso, la sosta a pagamento nelle strisce blu di superficie sarà temporaneamente sospesa. Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale che aveva non a caso inserito nell’apposito bando per la gestione dei parcheggi a pagamento urbani (vinto dalla ditta Abaco Spa di Padova) la gratuità in occasione dei saldi estivi e dei saldi invernali.

"Continuano gli sforzi amministrativi volti a supportare il tessuto commerciale cittadino - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore al Commercio, Alberto Rabbia -. La sosta gratuita per la prima settimana di saldi estivi è un’azione simbolica ma importante, figlia di un dialogo continuo con gli esercenti e le associazioni di categoria, nell’ottica di agevolare clienti, cittadini e fruitori finali. Un obiettivo, quest’ultimo, alla base dell’intero nuovo sistema di sosta urbana che ha previsto, non a caso, anche l’introduzione della cosiddetta “sosta gentile”, un’assoluta novità che permette di usufruire di quindici minuti di gratuità per gli acquisti più rapidi".

Al fine di facilitare la fruizione e l’alternanza della sosta per l’intera settimana, infine, nei prossimi giorni di concerto con l’As.Com. Monregalese e il Comando di Polizia Locale, si valuterà se istituire o meno una zona a disco orario con fermata massima di due ore.